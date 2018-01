Ärzte Zeitung online, 22.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



GBA & Co

Frauenanteil – Grüne wollen Details wissen

BERLIN. Die Grünen im Bundestag wollen den Frauenanteil in der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ermitteln. Aufgeschlüsselt in 49 Fragen fordert die Fraktion in einer parlamentarischen Anfrage die Angabe des Frauenanteils in den Gremien von KVen, Kammern, Krankenkassen und Gemeinsamem Bundesausschuss. Dabei erinnern die Grünen an den Koalitionsvertrag von Union und SPD aus der vergangenen Legislatur. 2013 hatten sich die Koalitionäre vorgenommen, das "repräsentative Verhältnis von Frauen und Männern in der Selbstverwaltung zu optimieren". Wissen wollen die Grünen auch, warum die Koalition nicht das Selbstverwaltungsstärkungs-Gesetz genutzt hat, um für eine stärkere Repräsentanz von Frauen in den Gremien zu sorgen. (fst)