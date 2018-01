Angleichung von Arzthonoraren ist für SPD unverzichtbar

[25.01.2018, 19:32:18]

Dr. Thomas Georg Schätzler

Kollege Lauterbach ahnungs- und konzeptionslos?





Die von ihm beschworene Zweiklassenmedizin in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 90 Prozent der Bürger ist in Wahrheit eine "Zwei-Klassen-Beitragsmedizin":



Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AN) zahlen 7,30% + Zusatzbeitrag von ihrem SV-Brutto bis zur Beitragsbemessungsgrenze (BBG) von 4.350,00 € monatlich in die GKV ein. Maximal 317,55 € ohne Zusatzbeitrag.



Wer aber 10.000,00 € SV-Brutto monatlich hat, zahlt auch nur 317,55 € ohne Zusatzbeitrag ein, das sind gerade mal 3,18%!



An diesem Prinzip wollen die SPD-Bürgerversicherungs-Strategen keinesfalls rütteln. Politik, Medien und Öffentlichkeit müssen erst begreifen lernen, dass sie ausgerechnet von der SPD mit dieser "Bürgerversicherungs"-Debatte an der Nase herumgeführt und vorsätzlich getäuscht werden.



Denn sie bedeutet eine weiter Umverteilung von oben nach unten, indem Gutverdiener in der GKV privilegiert und pekuniär entlastet werden, während die große Masse der mittleren Einkommen die Hauptfinanzierungslast in der GKV als "Bürgerversicherung" trägt.



Von den jahrelangen chronischen GKV-Unterfinanzierungen durch einen völlig unzureichenden, steuerfinanzierten, gesetzlichen Bundeszuschuss für die beitragsfreie Mitversicherung nichtarbeitender Eheleute, Kinder bis zum 18. Lebensjahr, familien- und sozialpolitische Zusatzleistungen bzw. sonstige Versorgungsleistungen will ich hier gar nicht sprechen: Das würden die Apologeten einer Bürgerversicherung intellektuell gar nicht bewältigen können, weil ihre hochgelobte, geliebte und angeblich so sozial gerechte GKV dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen würde.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

[25.01.2018, 18:33:52]

Dr. Friedrich H. Methfessel

Völlig richtig!!



Endlich das Kassenhonorar auf eine leistungsdeckende Höhe nach oben anheben.

Endlich, dass ich meine vorgehaltenen (und auch für Kassenpatienten eingesetzten) Räume, Personal und medizintechnische Geräte nicht mehr zu 90% durch die Einnahmen von Privatparienten finanzieren muss.

Endlich wird z.B. das Ruhe-EKG und aller anderen KO Leistungen wieder angemessen vergütet.

Endlich Schluss mit der Flatrate-Medizin der Kassenpatienten mit Inanspruchnahme aller Leistungen für eine lächerlichen Quartalspauschale.

..

[25.01.2018, 17:41:24]

Dr. Henning Förster

Paragraph 12 SGB V



So, Herr Professor Lauterbach lautet der Gesetzestext nach dessen Vorgabe gesetzlich Versicherte in Deutschland behandelt werden. Notwendig muß die Behandlung sein !! Nicht Rundum sorglos Flatrate !!

"(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen"

So, Herr Professor Lauterbach lautet der Gesetzestext nach dessen Vorgabe gesetzlich Versicherte in Deutschland behandelt werden. Notwendig muß die Behandlung sein !! Nicht Rundum sorglos Flatrate !!

Wenn das Ihrer Meinung nach dazu führt, daß gesetzlich Versicherte schlechter behandelt werden, dann sollten Sie für die Änderung dieses Paragraphen eintreten, aber nicht diejenigen attackieren, die sich an ihn halten !!

[25.01.2018, 16:34:28]

Dr. Gerd-Rüdiger Wasmuth

Lauterbach wiederholt stereotyp falsche Behauptungen



Diese Argumentation hört man von Herrn Lauterbach seit vielen Jahren, untermauert von ihm durch eigene Studien, bei denen es bekanntermassen sehr an der erforderlichen Seriosität mangelt, was ihm vor Jahren schon vorgeworfen und nachgewiesen wurde. Wissenschaftlich sind seiner Studien fast alle verworfen werden.

Seine Thesen werden durch Wiederholung nicht richtiger, es gibt in Deutschland keine Zweiklassenmedizin, jeder Versicherte hat Zugang zu allen Behandlungen und Untersuchungen, sofern diese im Leistungskatalog der GKV aufgeführt sind. An diesen Katalog hält sich auch die PKV.

Etwas anderes zu behaupten ist schon eine Ehrabschneidung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte und unterstellt schlechtere Behandlung auf Grund vorgegebener Honorare. Eine Beleidigung, die mit populistischen Fake news untermauert wird.

Leider hat diese Argumentation mit Seriosität wenig zu tun, aber "Bürgerversicherung" klingt halt gut.

Diese Argumentation hört man von Herrn Lauterbach seit vielen Jahren, untermauert von ihm durch eigene Studien, bei denen es bekanntermassen sehr an der erforderlichen Seriosität mangelt, was ihm vor Jahren schon vorgeworfen und nachgewiesen wurde. Wissenschaftlich sind seiner Studien fast alle verworfen werden.

Seine Thesen werden durch Wiederholung nicht richtiger, es gibt in Deutschland keine Zweiklassenmedizin, jeder Versicherte hat Zugang zu allen Behandlungen und Untersuchungen, sofern diese im Leistungskatalog der GKV aufgeführt sind. An diesen Katalog hält sich auch die PKV.

Etwas anderes zu behaupten ist schon eine Ehrabschneidung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte und unterstellt schlechtere Behandlung auf Grund vorgegebener Honorare. Eine Beleidigung, die mit populistischen Fake news untermauert wird.

Leider hat diese Argumentation mit Seriosität wenig zu tun, aber "Bürgerversicherung" klingt halt gut.

Ein unterschiedlicher Service, speziell im Krankenhaus, den es gibt, Einbettzimmer, Zweibettzimmer, anderes Essen wird es immer geben. Eine angeglichene Honorierung ändert daran nichts, Herr Lauterbach. Es ist schon verwunderlich, wie einfach die Lebenserwartung von "Armen" verbessert werden kann. Arbeit- bedingungen, Lebensführung, Rauchen,Alkohol, Übergewicht, alles dies scheint Herr Lauterbach nicht für wichtig erachten, entscheidend ist gleiches Honorar für ärztliche Leistungen für alle Versicherten und schon ist die Lebenserwartung angeglichen.

[25.01.2018, 14:58:46]

Carsten Windt

