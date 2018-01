Ärzte Zeitung, 26.01.2018 1

KBV-Vorstand Kriedel

"Die Ärzte brauchen keine Kulturrevolution!"

Digitalisierung ist mehr, als die analoge Welt auf dem Computerbildschirm abzubilden. KBV-Vorstand Dr. Thomas Kriedel kann sich auch Big Data und künstliche Intelligenz in der Versorgung vorstellen – solange die Ärzte das Heft in der Hand behalten.

Von Anno Fricke

Seit März 2017 im Amt: Der dritte Vorstand der KBV Dr. Thomas Kriedel. © Stephanie Pilick

Ärzte Zeitung: Herr Dr. Kriedel, zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen: Was erwarten Sie von der künftigen Regierung für die Vertragsärzte?

Dr. Thomas Kriedel: Wir brauchen keine Kulturrevolution, wir brauchen eine Weiterentwicklung, vernünftig und mit Augenmaß. Ich hoffe, dass die künftige Regierung auch weiß, was sie zerstören kann durch vermeintliche Reformschritte. Wir haben ein gutes System, und es einfach umzukrempeln, führt zu keiner Verbesserung.

Wie bewerten Sie den Vorschlag aus der Union, den Wartezeiten auf Arzttermine durch eine Aufhebung des Budgetdeckels zu begegnen?

Kriedel: Die Budgets wurden ja einmal eingeführt, um ärztliche Leistung zurückzufahren. Jetzt werden wieder mehr Leistungen gefordert. Wenn eine Entbudgetierung politisch gefordert wird, dann muss man auch die Ressourcen dafür bereitstellen. Insbesondere die Grundleistungen müssen ohne Begrenzung vergütet werden, um die Grundversorgung zu stärken.

Union und SPD haben in ihrem Sondierungspapier den Willen bekräftigt, die medizinische Versorgung auch in Zukunft flächendeckend sicherzustellen. Gesundheitsstaatssekretär Lutz Stroppe hat jetzt konkretisiert, dass das nur mit Telemedizin möglich sei. Wie schätzen Sie das ein?

Kriedel: Telemedizin ist auf jeden Fall ein Weg, die Sicherstellung in der Zukunft zu unterstützen. Da wird es mehr Möglichkeiten geben, als wir uns heute schon vorstellen können.

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Politik den Arzt überall vor Ort und in der Nähe aufgegeben hat?

Kriedel: Ich glaube nicht, dass eine Versorgung nur über Telekommunikationsmedien ablaufen kann. Ein Arzt muss immer und wird immer mit dabei sein. Zur Unterstützung der Praxen und in der Zukunft auch zur Abklärung von Fällen, in denen Ferndiagnosen und -behandlungen möglich sind, kann ich mir das vorstellen. Die Zahlen werden aber begrenzt sein.

Welche Rolle kann die Videosprechstunde dabei spielen?

Kriedel: Die könnte man stärker nutzen. Man sollte sie vereinfachen und den Zugang erleichtern. Das setzt aber voraus, dass eine Infrastruktur geschaffen und auch bezahlt wird. Und der Patient muss das auch wollen. Gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen können wir uns das beispielsweise für die Bereitschaftsdienstpraxen sehr gut vorstellen.

Braucht man dann weniger Ärzte?

Dr. Thomas Kriedel Aktuelle Position: Dritter Vorstand der KBV. Das Amt wurde neu geschaffen. Der Ressortzuschnitt ist in Vorbereitung.

Ausbildung: Studium der Wirtschaftswissenschaften in Konstanz; Abschluss Diplom-Volkswirt, Promotion.

Werdegang: Kriedel ist 67 Jahre alt, geboren in Augsburg, seit 1981 im KV-System tätig. 2002-2004 Hauptgeschäftsführer der KV Westfalen-Lippe. Seit 2005 Vorstand der KVWL. Seit 2015 alternierender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsausschusses der gematik.

Kriedel: Wir dürfen nicht erwarten, dass Telemedizin per se arztsparend wirkt. Wenn die Videosprechstunde allerdings einen Hausbesuch ersetzt, spart sie Zeit. Wartezeiten kann es übrigens auch in der Videosprechstunde geben, wenn der Arzt sich dem Patienten davor länger widmen muss.

Muss der Erstkontakt eigentlich zwingend physisch sein, oder kann es auch anders gehen?

Kriedel: Das wird zurzeit in Baden-Württemberg getestet. Noch gilt das Fernbehandlungsverbot, das eigentlich ein Gebot ist, einen persönlichen Erstkontakt zwischen Arzt und Patient herzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dringlichen Fällen, so wie es in der Schweiz passiert, darauf verzichtet werden kann. Im normalen Behandlungsprozess sollte man aber beim persönlichen Erstkontakt bleiben. Es ist ja auch wichtig, dass ein Arzt-Patienten-Verhältnis entsteht.

Der Begriff Digitalisierung ist arg strapaziert. Reden wir dabei oft nicht einfach nur über die Übersetzung analoger Verfahren auf Papier eins zu eins in digitale Verfahren? Beispiel Medikationsplan...

Kriedel: Der bundeseinheitliche Medikationsplan auf Papier im E-Health Gesetz hat Kritik, manchmal auch Häme hervorgerufen. Aber: Was da gemacht worden ist, war ein wichtiger Schritt. Die konzeptionelle Arbeit, was später in den elektronischen Plan kommen soll, ist damit schon gemacht worden, wenn auch zunächst analog umgesetzt.

Ist das schon Digitalisierung?

Kriedel: Was der Begriff Digitalisierung tatsächlich enthält, kann ich auch noch nicht abschätzen. Er kann aber nicht bedeuten, einfach analog zu digital zu machen. Jedes Projekt, das einfach nur versucht, bestehende Strukturen und Arbeitsabläufe auf digital umzustellen, scheitert oder schöpft sein Potenzial nicht voll aus. Deshalb: Nicht jeder Digitalisierungsschritt ist für sich genommen auch eine Verbesserung.

Wenn durch die Digitalisierung Doppeluntersuchungen und Anamnesen wegfallen können, wohin geht dann die freiwerdende ärztliche Arbeitskraft?

Kriedel: Zurzeit droht ja eher medizinische Unterversorgung wegen Mangels an Ärzten. Tatsächlich kann in weiterer Zukunft ein Auswertungsprogramm auf der Grundlage einer MRT eine Diagnose stellen, die dann vom Arzt nur noch gegengecheckt werden muss. Das kann beim Radiologen Arbeitszeit einsparen.

Auf solche Entwicklungen sind wir noch nicht hinreichend eingestellt. Digitalisierung kann den Arzt von Routineaufgaben entlasten, so dass er sich stärker auf den Kern seiner Tätigkeit, die Arbeit mit den Patienten, konzentrieren kann.

Big Data – welchen Beitrag können die niedergelassenen Ärzte dazu leisten? Gibt es Konzepte?

Kriedel: Wir haben keine Konzepte, wie wir Daten aus der Arztpraxis, die der Arzt für sich aus dem Behandlungsprozess heraus speichert in Big Data einspeichern. Da sind wir auch sehr skeptisch. Dazu gezwungen werden dürfen Ärzte auf keinen Fall. Falls wir später Daten haben, die normiert sind und in die elektronische Patientenakte einfließen, werden sie vergleichbar.

Wir könnten uns vorstellen, dass sie dann mit Zustimmung des Patienten auch ausgewertet werden könnten. Wir stehen den Möglichkeiten der auf Big Data basierenden künstlichen Intelligenz - in ärztlicher Hand sinnvoll eingesetzt – insgesamt durchaus offen gegenüber.

Steht der Datenschutz dem Fortschritt im Wege?

Kriedel: Wir verschenken Potenzial, wenn wir das Niveau des Datenschutzes weiterhin so hochhalten. Das betrifft Zeit und Geld. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, nein, der Datenschutz muss auf maximalem Niveau sein. Dann aber möchte ich keine Kritik über zu langsame Fortschritte in der Digitalisierung im europäischen Vergleich hören.

