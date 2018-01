Ärzte Zeitung online, 26.01.2018 1

GroKo

Gröhe gegen Honorarangleichung

Noch-Gesundheitsminister Gröhe lehnt eine Angleichung der Arzthonorare für gesetzlich und privat Versicherte ab. Er sieht jedoch Handlungsbedarf bei der Versorgung auf dem Land. Dem können KBV und KVen in Nordrhein nur zustimmen.

Von Ilse Schlingensiepen

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat sich unmittelbar vor Beginn der Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten vehement gegen eine Bürgerversicherung gewandt. "Milliardenschwere Mehrlasten für gesetzlich Versicherte durch eine Zwangsvereinigung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare lehne ich ab", sagte Gröhe den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag.

Zugleich signalisierte er der SPD in der Gesundheitspolitik Entgegenkommen in einigen Punkten. Diese will aus einer "Zwei-Klassen-Medizin" herauskommen. Sie beharrt auf eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten.

"Wenn die Union will, dass wir in eine Koalition kommen, dann muss sie sich in dieser Frage bewegen", hatte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Vortag bekräftigt, der vermutlich die gesundheitspolitischen Verhandlungen für die SPD führen wird. Er blickt auf die SPD-Mitgliederabstimmung, für die eine Annäherung an die Bürgerversicherung entscheidend sein könnte.

Zahlen Kassenversicherte die Zeche?

Durch eine einheitliche Gebührenordnung, die für Ärzte ohne Einkommensverluste gestaltet werden soll, würde die PKV nach Berechnungen von Branchenkennern zwischen fünf und sieben Milliarden Euro entlastet – und die Kassen entsprechend belastet.

Dadurch käme es diesen Überlegungen zufolge zu einem Beitragssatzanstieg für gesetzlich Versicherte, der vermutlich bei 0,6 Punkten läge: Die gesetzlich Versicherten bezahlten demnach die Angleichung.

Gröhe sagte weiter, dass er eine Bürgerversicherung oder einheitliche Arzthonorare ablehne, heiße aber nicht, dass alles so bleiben könne, wie es ist. "Wir wollen weitere Verbesserungen für gesetzlich Versicherte, ob es um einen schnelleren Zugang zum medizinischen Fortschritt geht oder die Versorgung im ländlichen Raum". Laut der Rheinischen Post sind derzeit 2613 Hausarztsitze in Deutschland unbesetzt. Außerdem sollen die Servicestellen zur besseren Vermittlung von Arztterminen gestärkt werden.

Reaktionen auf offene Hausarztsitze

Die steigende Zahl offener Hausarztsitze unterstreicht die Notwendigkeit einer konzertierten Aktion von Politik, Kommunen und Kassenärztlichen Vereinigungen, um mehr Ärzte für die Niederlassung zu gewinnen. Allerdings seien die in dem Bericht genannten 2613 Sitze Niederlassungsmöglichkeiten laut Bedarfsplanung, erläutert KBV-Sprecher Roland Stahl. Sie dürften nicht mit Versorgungslücken gleichgesetzt werden, sagt er. „Wir sehen keinen Notstand, die Versorgung ist überall sichergestellt.“

Das ändere nichts daran, dass gerade auf dem Land Handlungsbedarf besteht. „Die KVen tun bereits sehr viel“, sagt Stahl. Gefragt sei zudem eine Aufstockung der Zahl der Studienplätze, was aber erst langfristig wirken könne. Er sieht die Politik auch bei der bedarfsgerechten Finanzierung der Praxen gefordert. Budgetierung und wachsender Bedarf passten nicht zusammen.

„Man kann zu niemandem sagen: Lass’ Dich nieder, aber 20 Prozent Deiner Leistungen werden nicht bezahlt“, betont der 2. Vorsitzende der KV Westfalen-Lippe (KVWL) Dr. Gerhard Nordmann. Notwendig sei außer zusätzlichen Studienplätzen eine bessere Auswahl der Studierenden. „Eine Steuerung über den Numerus Clausus können wir uns nicht mehr leisten“, sagt er. In dieser Frage ziehe die KVWL an einem Strang mit Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Versorgungslage in einigen Regionen kritisch

Grundsätzlich sei die Versorgungslage in Westfalen-Lippe noch einigermaßen stabil, sagt Nordmann. Einige Regionen wie das Sauerland, das westliche Münsterland und Ostwestfalen-Lippe machen der Kassenärztlichen Vereinigung jedoch Sorgen. Probleme gebe es insbesondere in Städten und Gemeinden, die generelle Defizite bei der Infrastruktur haben. Auch in der KV Nordrhein gibt es nach Angaben von KV-Vize Dr. Carsten König noch keine tatsächlichen Versorgungslücken.

Verschärfen werde sich die Lage in NRW künftig dadurch, dass bei der Bedarfsplanung die Sonderregion Ruhrgebiet entfällt, warnt er. Dadurch werden in der Region in den nächsten zehn Jahren 570 neue Hausarztsitze frei. Der Sog vom Land in die Städte wird sich dadurch noch verstärken, fürchten KVNo und KVWL. Die künftige Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung erfordere ein Bündel an Maßnahmen und das Zusammenwirken aller Beteiligten, sagt König. „Wir werden alle Landräte einladen, um sie in unsere Aktivitäten einzubinden“, kündigt er an. (Mitarbeit ajo)