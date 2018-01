Ärzte Zeitung online, 26.01.2018 1

Gassen zu Manipulationsvorwürfen

"Wir spielen nicht den Sündenbock"

Manipulationsvorwürfe gegen Ärzte in Sachen "upcoding" seien unhaltbar, positioniert sich die KBV-Spitze. Durch ambulante Kodierrichtlinien gewännen die Kassen Einfluss, um die Behandlung zu steuern.

Von Anno Fricke

Internationale Klassifizierung von Krankheiten: ICD-10. © gamjai/ stock.adobe.com

BERLIN. Rechtzeitig zum Start der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD haben Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in einem Pressegespräch am Freitag vorsorglich ihren Standpunkt zu Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) in die Verhandlungen eingespeist.

"Die AKR lehnen wir vollständig ab", brachte der stellvertretende KBV-Vorstand Dr. Stephan Hofmeister die Haltung der Körperschaft auf den Punkt. KBV-Chef Dr. Andreas Gassen vermutet hinter Forderungen der Kassen nach Wiederauflage der Kodierrichtlinien System: "Die Fantasie sei, aus den Codes einen Behandlungsalgorithmus abzuleiten, der dann einen Vergütungsautomatismus auslöse, sagte Gassen.

Ein solcher Algorithmus könne dann von den Kassen als Instrument missbraucht werden, ärztliche Behandlungsabläufe zu steuern. Gassen betonte, dass die Kodierung in den Praxen niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten ein flexibles Instrument für den Praxisalltag bleiben sollte, auf das die Kassen keinen Zugriff erhalten dürften.

In Wahrheit handele es sich zunächst um die "Umwandlung einer Diagnose in maschinenlesbare Form. Kodierrichtlinien gebe es bereits, betonten die KBV-Vertreter: Nämlich als gesetzliche Vorgabe, nach der internationalen Klassifikation von Krankheiten ICD-10-GM zu kodieren, als Vorgaben aus dem Gesundheitsministerium und als Anleitung zur Verschlüsselung vom Deutschen Institut für Dokumentation und Information (DIMDI), zählte die in der KBV zuständige Abteilungsleiterin Anna Maria Raskop auf.

80 Diagnosen mit Zuschlag

Die Diagnosestellung und ihre Kodierung sind eng mit dem Finanzausgleich der Kassen untereinander verbunden. Denn nur 80 Diagnosen lösen Zuschläge aus, die einen erhöhten Aufwand für kranke Patienten ausgleichen sollen. Der Morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich gilt demnach als ein die Kodierung weiterverarbeitendes System.

Im Sondierungsergebnis von Union und SPD taucht die Reform dieses Finanzausgleichs nicht auf. Gleichwohl steht sie im Raum. In Kassenkreisen wird der Ruf nach nach manipulationssicheren Kodierrichtlinien lauter.

Grund: TK-Chef Dr. Jens Baas hatte Ende 2016 seine eigene und alle anderen Kassen bezichtigt, von Ärzten zu verlangen, ihre Diagnosen in ihrem Sinne zu "optimieren", sprich beim Kodieren zu betrügen.

Gassen streitet Upcoding

Diese Vorwürfe seien unhaltbar, sagte Gassen am Freitag. Upcoding sei ein schwerer Verstoß gegen das Berufsrecht. Wahr sei aber, dass Kassenmitarbeiter mit fertigen Patientenlisten in Arztpraxen aufgetaucht seien und auf Kodierungsanpassungen gedrungen hätten. "Diesen Streit muss das Kassenlager unter sich austragen! Wir werden dabei nicht den Sündenbock spielen", sagte Gassen.

Es gilt als sicher, dass die nächste Regierung auf die Entwicklungen reagieren wird. Im April will der Wissenschaftliche Beirat ein vom Gesundheitsminister bestelltes Gutachten vorlegen, das die Bedeutung des Stadt-Land-Gefälles für den Wettbewerb der Kassen untersucht.

Erst im November haben die Experten ein Sondergutachten dazu vorgelegt, wie sich vermutete Wettbewerbsverzerrungen zwischen den eher regional tätigen Kassen, also den AOKs, und den bundesweit geöffneten Kassen in den Griff bekommen lassen könnten.