Forsa-Umfrage

Mit Zahlen Politik machen

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Eine Flut vermeintlich wichtiger gesundheitspolitischer Erkenntnisse prasselt in diesen Tagen auf uns nieder. Das Ziel ist klar: So oder so soll Einfluss auf die Verhandler einer möglichen großen Koalition genommen werden.

Erst das Memorandum von Bundesärztekammer und PKV-Verband, in dem das Who is Who der Gesundheitspolitik einer einheitlichen Gebührenordnung mehr Probleme als Lösungsoptionen bescheinigt. Dann eine Forsa-Umfrage der Ersatzkassen, in der die Bevölkerung zur Versorgung gefragt wurde. Tenor: 85 Prozent der Befragten sind mit der Versorgung sehr zufrieden oder zufrieden. Klare Zustimmung auch bei den Themen Sachleistungsprinzip, Familienmitversicherung, Mutterschaftsgeld und Solidarprinzip. Von "Zwei-Klassen-Medizin" kann da wohl keine Rede sein.

Also, alles in Butter? Nicht unbedingt. Beispiel: Zufrieden mit dem Hausarzt? Eher nein sagen gerade einmal vier Prozent. Doch dann wird nachgebohrt und siehe da: Das Thema Wartezeiten kommt aufs Tableau und 22 Prozent sehen das als Problem. Ist das gemessen an der Zahl der Hausarzt-Kritiker wirklich viel?

Die SPD sagt ja und begründet damit ihre Idee von einer einheitlichen Gebührenordnung und die Union sieht Nachbesserungsbedarf. Das sieht schwer nach Aktionismus aus.

