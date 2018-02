Ärzte Zeitung online, 02.02.2018 1

Mindest-Sprechzeiten

Ärzte knacken 30 Stunden für die GKV längst

BERLIN. Ist die Forderung des stellvertretenden Vorsitzenden des GKV-Spitzenverbands Johann-Magnus von Stackelberg, dass Vertragsärzte mindestens 30 Stunden ihrer Sprechzeit für GKV-Patienten reservieren sollten, überholt? Das legen zumindest Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) nahe. "

Vertragsärzte widmen sich pro Woche im Durchschnitt 35,8 Stunden gesetzlich versicherten Patienten", erklärt Zi-Geschäftsführer Dr. Dominik von Stillfried. "Auf Privatpatienten entfallen 5,8 Stunden in der Woche, dies entspricht in der Größenordnung etwa auch dem Anteil der Versicherten in der Bevölkerung."

Die Daten stammen aus dem Zi-Praxispanel (ZiPP). Laut dem aktuellen Bericht, in dem die Daten der Praxen aus den Jahren 2011 bis 2014 betrachtet werden, widmen sich Hausärzte im Schnitt 35,4 Stunden pro Woche GKV-Patienten, Internisten sogar 37,7 Stunden pro Woche.

"Insofern wird ein Scheinargument in die politische Diskussion eingebracht, das an der Versorgungsrealität vorbeigeht. Die ohnehin hohe Regeldichte würde unnötig erweitert", moniert von Stillfried. (reh)