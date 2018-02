Ärzte Zeitung online, 02.02.2018 1

Sozialpsychiatrie

KBV ruft das Schiedsamt an – GKV wartet ab

BERLIN. KBV und GKV-Spitzenverband streiten sich um die Finanzierung der sozialpsychiatrischen Praxen. Jetzt ruft die KBV das Schiedsamt an.

Die Vergütung für die Arbeit in den sozialpsychiatrischen Praxen sei seit 2009 unverändert, die Kosten seien aber gestiegen, kritisiert die KBV. Sie fordere deshalb die Bewertung der Vergütungspauschalen zu erhöhen. Im Jahr 2016 habe der Leistungsbedarf bei circa 121,2 Millionen Euro gelegen. Die KBV habe eine einmalige Anpassung der Bewertung auf Basis des Stands im Jahr 2009 angestrebt.

Dies hätte nach KBV-Angaben einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von etwa 37 Millionen Euro entsprochen. Das Angebot der Kassen sei dagegen so niedrig ausgefallen, dass damit nur ein geringer Bruchteil der Kostensteigerungen der vergangenen neun Jahre aufgefangen worden wäre, heißt es in einer Mitteilung der KBV.

Die Kassenseite wollte auf Nachfrage nicht die Höhe ihres Angebots nennen, sieht aber die Versorgung in den sozialpsychiatrischen Praxen durch die momentane Entwicklung nicht gefährdet.

Für die an der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung teilnehmenden Praxen führt der GKV-Spitzenverband folgende Rechnung an: "Bei 350 SPV-Behandlungsfällen im Quartal sind das für eine Praxis rund 228 000 Euro per anno ausschließlich SPV-Umsatz." Konsens bestehe zwischen beiden Seiten darüber, dass diese Art der Versorgung psychisch kranker Kinder weitergeführt werden müsse. (chb)