Ärzte Zeitung online, 02.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gröhe zum Stand der GroKo

Arzthonorar ist "noch nicht ausverhandelt"

Am Wochenende wollen die Großkoalitionäre in spe auf die Zielgerade Richtung Koalitionsvertrag einbiegen. Ein Diskussionspunkt ist noch die künftige Honorierung der Ärzte. Was behindert die Entscheidung?

Bekommen Ärzte künftig mehr Honorar? Union und SPD haben sich darüber noch nicht geeinigt. © Eisenhans / Fotolia

BERLIN. "Nicht ausverhandelt, keine Ergebnisse", hieß es zu den ausstehendenden Entscheidungen über mehr Geld für niedergelassene Ärzte stehen am Donnerstag aus Verhandlerkreisen. Am Freitagfrüh erreichte die "Ärzte Zeitung" ebenfalls nur ein lapidares "Nix Neues zu berichten" aus der Arbeitsgruppe. Die Gründe für die langwierige Entscheidungsfindung sind vielschichtig.

Die Arbeitsgruppe Gesundheit sei an dieser Stelle gehemmt, hatte dazu am Donnerstagabend der Unions-Verhandlungsführer in der Arbeitsgruppe, Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), im Gespräch mit Journalisten erläutert.

Zunächst müssten systemrelevante Entscheidungen fallen, wie die über eine Vereinheitlichung der Honorarsysteme für die Behandlung von gesetzlich versicherten und privat versicherten Patienten. Die wiederum könnten nur auf der Spitzenebene der möglichen Koalitionsparteien getroffen werden.

Die im Raum stehenden Bürgerversicherungsvorschläge der SPD lehnt die Unionsseite nach wie vor ab. Sobald die Systementscheidungen gefallen seien, könne man über eine Aufwertung der gesetzlichen Krankenversicherung sprechen, hieß es.

Konkret gemeint sind damit mehr Geld für Ärzte, die sich auf dem Land niederlassen, und eine Entbudgetierung ärztlicher Grundleistungen, wovon man sich kürzere Wartezeiten für gesetzlich Versicherte verspricht.

Auch wenn man damit der SPD bei einer Forderung entgegenkomme, die sie erst nach den Sondierungsgesprächen in die Verhandlungen eingebracht habe, werde die Union dafür voraussichtlich auf eine Kompensation verzichten, zum Beispiel die Rücknahme der bereits vereinbarten Parität, deutete Gröhe an.

Pflege in trockenen Tüchern

Das Verhandlungspaket zur Pflege scheint weitgehend abgeschlossen. Gröhe bestätigte, dass die Kosten für die geplanten 8000 zusätzlichen Pflegefachkräfte in der stationären Altenpflege nicht bei den Heimbewohnern abgeladen werden sollen.

Der geschäftsführende Gesundheitsminister konkretisierte den jährlichen Aufwand für diesen Punkt. Es handele sich um rund 400 Millionen Euro jährlich, die von der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Sozialen Pflegeversicherung getragen werden sollen.

Dafür müssten die 8000 Pflegekräfte allerdings zunächst gefunden werden. Gröhe räumte ein, dass die geplante Angleichung der Löhne in der stationären Altenpflege die Eigenanteile der Heimbewohner belasten könnten.

Nach wie vor beharrt die Politik auf einem Abbau von Krankenhauskapazitäten. Er könne sich vorstellen, dass der Strukturfonds von Bund und Ländern in eine weitere Runde gehe, sagte Gröhe.

Mit jeweils 500 Millionen Euro haben Bund und Länder in der vergangenen Legislaturperiode den Abbau, Umbau und die Umwidmung von Krankenhäusern in Einrichtungen der ambulanten Medizin, der Reha oder der Pflege gefördert. Bis auf wenige Millionen Euro sei das Geld abgerufen worden, so Gröhe.

Gröhe hat weiter Lust auf Ministeramt

Der geschäftsführende Gesundheitsminister hat auch weiterhin Lust auf das Amt. Es gebe keine Regel, die verbiete, dass Minister und der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses nicht aus einer Partei kommen dürften, sagte Gröhe.

Nachdem der Vorsitz des Gesundheitsausschusses an die CDU gefallen war – inzwischen ist der Abgeordnete Erwin Rüddel (CDU) zum Vorsitzenden gewählt – war spekuliert worden, ob damit bereits eine Entscheidung für einen Minister oder eine Ministerin aus der SPD gefallen sei.

Es gibt Beispiele, in denen der "Kreuzstich" nicht praktiziert wurde. In der vergangenen Legislaturperiode saß Ansgar Heveling (CDU) dem Innenausschuss vor, Minister war Thomas de Maizière, ebenfalls CDU.