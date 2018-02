Ärzte Zeitung online, 02.02.2018 1

GroKo und Gesundheit

Gegen den Mainstream

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Es scheint, als würde die Lust am Untergang oder einfach nur am Versagen der Verhandler von Tag zu Tag steigen. Jamaika war erst toll, dann doof, dann war die GroKo toll, jetzt ist sie wieder doof. In diese Kakophonie stimmen alle ein – Politiker und Medienvertreter!

Die Inhalte treten dabei immer häufiger in den Hintergrund. Beispiel Gesundheitspolitik: Aus dürren eineinhalb Seiten im Sondierungspapier sind derzeit acht Seiten geworden. Sicherlich, die großen für das Publikum so interessanten Schlagworte wie Bürgerversicherung kommen (noch) nicht darin vor, dennoch weist das bisher Konsentierte in eine gute Richtung. Das gilt für die sektorübergreifende Versorgung, für die eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis 2020 Vorschläge erarbeiten soll. Der Innovationsfonds soll fortgeschrieben, die Ausbildung von Ärzten am Versorgungsbedarf ausgerichtet, eine nationale Diabetes-Strategie entwickelt und die DRGs von den Personalkosten entkoppelt werden. Mehr Geld soll's für den Einsatz von Telemedizin geben und die Fernbehandlung auf den Prüfstand gestellt werden.

Das mag alles viel zu wenig sein. Doch wer jetzt die Chance versäumt, diesen wichtigen Schritt zu gehen, wird es spätestens dann bereuen, wenn Gesundheitspolitik wieder auf Kostendämpfung setzen muss.

