Ärzte Zeitung online, 03.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Weiterbildung

Neue Förderungen in Bayern ausgeschrieben

MÜNCHEN. In Bayern hat eine neue Förderrunde für Fachärzte in ambulanter Weiterbildung begonnen. Das teilte die KV mit. Pro Monat können angehende Ärzte 4800 Euro erhalten. Finanziert wird das je zur Hälfte von KV und Krankenkassen. Fördermöglichkeiten gibt es derzeit in der HNO-Heilkunde, Pädiatrie, Gynäkologie, Allgemeinchirurgie, Kinderchirurgie, Neurologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie. Anträge können bis 29. März 2018 online bei der KV gestellt werden.

Im Jahr 2017 bekamen bayernweit 184 Fachärzte in ambulanter Weiterbildung Zuschüsse. Die Investition belief sich auf 5,1 Millionen Euro. Dieses Jahr stehen in Bayern 156 förderfähige Weiterbildungsstellen zur Verfügung, bundesweit sind es 1000. Grundlage ist eine Vereinbarung auf Bundesebene nach Paragraf 75 a SGB V. (cmb)