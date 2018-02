Ärzte Zeitung online, 08.02.2018 1

Wartezeiten

Ärzte sollen länger für die Kassen arbeiten

Die Kassenzulassung soll geändert werden. Zudem nimmt der Staat die sektorenübergreifende Versorgung unter die Lupe.

Von Anno Fricke

Die Ankündigung der Koalition, die Kassenzulassung an mindestens 25 Sprechstunden pro Woche für gesetzlich Versicherte zu knüpfen, stößt auf scharfe Kritik aus der Ärzteschaft. © coloured photograph / Fotolia

BERLIN. Die Reaktionen aus der Ärzteschaft auf das Gesundheitskapitel des Koalitionsvertrags von Union und SPD reichen von verhalten bis vor Wut schäumend. "Richtige Akzente" hat BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery ausgemacht. Dass das Thema Bürgerversicherung auf die lange Bank geschoben worden sei, sei vernünftig, so Montgomery. Der Vorsitzende des NAV-Virchow-Bundes Dr. Dirk Heinrich, der auch dem Spitzenverband Fachärzte vorsteht, sieht dagegen in den Plänen der GroKo für das Gesundheitswesen den "Totenschein" für die Selbstverwaltung und die ärztliche Freiberuflichkeit.

Union und SPD sehen die Notwendigkeit einer Reform der ärztlichen Vergütung. Das geht aus dem am Mittwoch vorgelegten Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU hervor. Geplant ist "ein modernes Vergütungssystem". Das Projekt Gemeinsame Honorarordnung (GHO) soll von einer wissenschaftlichen Kommission bis Ende 2019 vorbereitet werden. Erst danach soll entschieden werden, ob und wie die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden.

Da das Gesundheitsministerium an die CDU geht und die CSU strikt gegen eine Angleichung der Honorarsysteme ist, wird davon ausgegangen, dass es in dieser Legislatur keine ausgreifenden Schritte in diese Richtung geben wird. Wer das Ministerium leiten soll, steht noch nicht fest: Im Gespräch ist Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz. Der bisherige Amtsinhaber Hermann Gröhe soll das Ressort Bildung und Forschung übernehmen.

Auf scharfe Kritik aus der Ärzteschaft stieß die Ankündigung, die Kassenzulassung an mindestens 25 Sprechstunden pro Woche für gesetzlich Versicherte zu knüpfen. Bislang reichen 20 Stunden. Hintergrund sind Vorwürfe, gesetzlich Versicherte müssten länger auf Termine bei Ärzten warten. Wartezeiten abkürzen sollen auch neue Vorgaben für die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie sollen nach dem Willen von Union und SPD künftig täglich zehn Stunden unter einer bundesweit einheitlichen Nummer erreichbar sein und auch haus- und kinderärztliche Termine vermitteln.

Auf die Fahne geschrieben hat sich die GroKo auch die Förderung der sektorenübergreifenden Versorgung. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll sich der sektorenübergreifenden Bedarfsplanung, der Zulassung und Honorierung sowie der Themen Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen annehmen.

Alle Vorhaben stehen unter Vorbehalt. Zwischen dem 20. Februar und dem 2. März will die SPD ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen.

