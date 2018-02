Ärzte Zeitung online, 27.02.2018 1

Nachruf

Engagierte Ärztin Diekhaus verstorben

KÖLN. Dr. Waltraud Diekhaus ist tot. Diekhaus war von 1998 bis 2007 Generalsekretärin des Weltärztinnenbundes und engagierte sich als für Zentraleuropa zuständige Vizepräsidentin auch danach noch mehrere Jahre in der Organisation. Die Mutter von Zwillingen war in vielen weiteren Bereichen ehrenamtlich tätig, unter anderem im Deutschen Ärztinnenbund, dem Hartmannbund und der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die Dortmunder Allgemeinmedizinerin starb Anfang Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Diekhaus habe sich für die beruflichen Belange und die Chancen von Ärztinnen eingesetzt und sich der gesundheitlichen Versorgung und Lebensqualität von Frauen weltweit verpflichtet gefühlt, sagte die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes Dr. Christiane Groß. "Sie hat wegweisend erkannt, dass Menschenrechte noch lange nicht Frauenrechte sind." Diekhaus war auch in der "European Women's Lobby" aktiv, einem Zusammenschluss von Frauenverbänden. Im Jahr 2005 wurde die Ärztin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. (iss)

