Ärzte Zeitung online, 19.04.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



KBV-Gutachten

736 Notfallzentren reichen zur Notfallversorgung

Wie viele Notfallzentren sind nötig und wo sollten sie betrieben werden, um die Bevölkerung gut zu versorgen? Ein Gutachten im Auftrag der KBV hat das jetzt analysiert.

Ein wesentliches Standortkritierium für Notfallzentren ist die Erreichbarkeit binnen 30 PKW-Minuten, so ein Gutachten im Auftrag der KBV. © Sebastian Kahnert / dpa

BERLIN. Die Notfallversorgung in Deutschland steht vor tief greifenden Veränderungen. 736 gemeinsam von Kassenärzten und Krankenhäusern betriebene Notfallzentren an Krankenhäusern sollen künftig die Notfallversorgung der Bevölkerung stemmen. Derzeit nehmen ausweislich einer Erhebung des RWI-Leibnitz-Instituts 1456 Krankenhäuser an der Notfallversorgung teil.

Das Institut hat im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) infrage kommende Standorte für Notfallzentren identifiziert. Hauptkriterien waren die Erreichbarkeit binnen 30 PKW-Minuten und die Ausstattung. 99,6 Prozent der Bevölkerung könnten mit diesem Modell versorgt werden, sagte Professor Boris Augurzky vom RWI bei der Vorstellung des Gutachtens am Donnerstag in Berlin.

Am Donnerstagnachmittag wird der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss über ein gestuftes Notfallkonzept fassen. Nach bisher vorliegenden Informationen hält eine Mehrheit im Ausschuss mehrere hundert Notfallambulanzen an Krankenhäusern für nicht mehr förderungswürdig. Sie würden bei einem dementsprechenden Beschluss bei der Finanzierung ihrer Ambulanzen nicht mehr berücksichtigt. Ärzte Zeitung online informiert, sobald der Beschluss vorliegt.

Es geht um 20 Millionen Notfallpatienten

Hinter einer Zentralisierung der Notfallversorgung steht auch der Gesundheitsminister. Die verbleibenden Notfallambulanzen versorgten schon heute 95 Prozent der Notfälle, sagte Jens Spahn (CDU) in dieser Woche.

Insgesamt geht es um rund 20 Millionen ambulant abzurechnende Notfallpatienten im Jahr, die sich in den Bereitschaftsdienstpraxen der Vertragsärzte und den Notfallambulanzen der Krankenhäuser vorstellen. Schon heute gibt es mehr als 600 von den KVen betriebene Portalpraxen an Krankenhäusern.

Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Sicherstellung der Notfallversorgung den Vertragsärzten und den Krankenhäusern gemeinsam anzuvertrauen. Voraussichtlich im Juli will der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen Vorschläge für Organisation und Betrieb solcher Integrierter Notfallzentren an Kliniken vorlegen. (af)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich