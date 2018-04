Ärzte Zeitung online, 23.04.2018 1

Brandenburg

Regiopraxis: Erst angestellt, jetzt niedergelassen!

POTSDAM/JOACHIMSTHAL. Die KV Brandenburg (KVBB) freut sich über eine Neuniederlassung auf ungewöhnlichem Weg: Eine der KV RegioMed Praxen, die die KV zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung auf dem Land mit angestellten Ärzten besetzt, ist nun von der dort tätigen Ärztin übernommen worden.

Seit Anfang April führt Tatiana Kochetkova die KV RegioMed Praxis in Joachimsthal in eigener Niederlassung. Die Allgemeinmedizinerin ist dort seit Jahresanfang als angestellte Ärztin tätig. "Wir freuen uns, dass wir unsere KV RegioMed Praxis in gute Hände übergeben konnten", sagt KV-Chef Dr. Peter Noack.

"Patienten aus Joachimsthal und Umgebung haben nun auch wieder langfristig ihre Hausärztin vor Ort." Seit 2013 hatte die KV die Praxis als Eigeneinrichtung betrieben, weil der bis dahin dort tätige Hausarzt keinen Nachfolger gefunden hat.

Die KV RegioMed Praxen sollen in solchen Fällen jungen Ärzten den Einstieg in die Landarzttätigkeit ohne finanzielles Risiko ermöglichen. Die KV hofft, dass sie die Praxis nach einer Übergangszeit übernehmen. "Unser KV RegioMed-Konzept ist in Joachimsthal aufgegangen", so Noack. (ami)

