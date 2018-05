Ärzte Zeitung online, 28.05.2018 1

Tarifkosten

Refinanzierung auch für MFA

BOCHUM. Der Verband der medizinischen Fachberufe (VmF) fordert die Politik auf, nicht nur im Pflegebereich, sondern auch bei den Medizinischen (MFA)und den Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) in den Praxen die vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen herbeizuführen. Denn auch die über 600.000 MFA und ZFA im niedergelassenen Bereich zählten zu den Gesundheitsfachberufen. Ihre Einkommen lägen vielfach unter denen des nichtärztlichen Personals im stationären Bereich und sogar unter dem Pflegemindestlohn von 10,55 Euro, so VmF-Tarifexpertin und Vizepräsidentin Carmen Gandila. Und dies, obwohl sie eine dreijährige Ausbildung absolviert hätten. Eine Nachweispflicht – wie in der Altenpflege vorgesehen –, dass die Refinanzierung und damit die Tarifsteigerung auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankomme, hält auch der VmF für notwendig.

Der Verband begrüßt daher auch den entsprechenden Beschluss des 121. Deutschen Ärztetages zur "verbesserten Berücksichtigung und umfassenden Refinanzierung von Arzt- und Personalkosten".(reh)

