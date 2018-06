Ärzte Zeitung online, 11.06.2018 1

KVWL

Nordmann rückt an die Spitze

Der Nachfolger von Dr. Wolfgang-Axel Dryden ist gefunden: Der bisherige Vize Dr. Gerhard Nordmann wird das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

DORTMUND. Wechsel an der Spitze der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL): Der bisherige 2. Vorsitzende Dr. Gerhard Nordmann ist am Freitag in der Vertreterversammlung als Nachfolger von Dr. Wolfgang-Axel Dryden zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. Dryden bleibt bis März 2019 Vorstandsmitglied.

Der scheidende Vorstands-Chef hatte bereits im Februar seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt. Damit das Amt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht geschwächt wird, übergab er den Staffelstab bereits jetzt an Nordmann.

Der Augenarzt aus Unna war der einzige Kandidat und wurde mit klarer Mehrheit gewählt. Er werde den bisherigen erfolgreichen Kurs der KVWL fortsetzen, kündigte Nordmann an.

Dazu gehören für ihn der Einsatz für mehr Honorargerechtigkeit und der Ausbau des Dienstleistungscharakters der Körperschaft.

"Wichtig ist mir weiter, dass wir eine innovative KV bleiben", sagte der neue KVWL-Chef. "Wir gucken nach vorne, es fällt mir immer etwas neues ein." (iss)

