Ärzte Zeitung online, 29.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hausärzteverband

Angriff auf den freien Arztberuf

Klare Worte in Richtung GKV-Spitzenverband: Die Hausärzte fordern die Kassenseite auf, das Hineinregieren in die Praxen zu unterlassen.

Die Häusärzte wollen mit ihrem offenen Brief ein Zeichen setzen. © Tombaky - stock.adobe.com

BERLIN. Für den Hausärzteverband scheint die rote Linie endgültig überschritten. Nachdem Vertreter des GKV-Spitzenverbandes vergangene Woche angekündigt hatten, kein Geld für mehr Sprechstunden locker machen zu wollen, schießen die Hausärzte nun mit einem offenen Brief an den Kassenverband zurück. "Ihr Verband maßt sich zunehmend an, darüber bestimmen zu können, wie die Kolleginnen und Kollegen den Arbeitsalltag in ihren Praxen zu organisieren haben", moniert der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt.

Dies betreffe nicht nur die Frage, wann Hausärzte Sprechstunden anbieten sollen, sondern auch jene, ab welcher Praxisgröße Hausärzte Leistungen an Medizinische Fachangestellte delegieren dürfen. Dies sei ein Versuch, "den freien Beruf des Arztes zu normieren".

Die Kassen sollten sich lieber an die eigene Nase fassen und dafür sorgen, dass sie die "Kollegen in der Praxis nicht durch überbordende bürokratische Regularien" von der Patientenversorgung abhalten, so Weigeldt weiter in seinem Brief.

Im Bestreben, sich hier als Interessenvertreter der Patienten zu profilieren, sieht der Hausärzteverband daher einen Versuch, Ärzte und Patienten gegeneinander auszuspielen. Ein Versuch, der sich laut Weigeldt mit der Versorgungsrealität beißt. Denn die Patienten erlebten "tagtäglich, wie die Krankenkassen bei notwendigen Leistungen, beispielsweise im Heilmittelbereich, auf ihre Kosten versuchen zu sparen." (reh)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich