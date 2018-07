Ärzte Zeitung online, 02.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gutachten des Sachverständigenrats

Der Weg der Weisen

Von Wolfgang van den Bergh

Schreiben Sie dem Autor vdb@springer.com

Um Gottes Willen – nicht noch so eine Jammer-Arie: "Es war einmal ein starkes Land. . ." Nein, unser Gesundheitswesen liegt nicht am Boden, und Patienten können weiterhin davon ausgehen, in Praxis und Klinik gut versorgt zu werden.

Und dennoch: Das soeben von den Gesundheitsweisen vorgelegte Gutachten ist nicht nur eine schonungslose Analyse des Ist-Zustands, sondern wartet mit einem ganzen Bündel von Empfehlungen und Maßnahmen auf, um Über-, Unter- und Fehlversorgung zu bekämpfen. Nur noch die älteren unter uns werden sich an die Systemanalyse der Sachverständigen aus dem Jahr 2001 erinnern. Damals ging's primär um die Versorgung chronisch Kranker.

Das Urteil der Weisen erstreckt sich heute über nahezu alle Versorgungsbereiche. Fast 70 Einzelempfehlungen machen die Sachverständigen – den größtmöglichen Diskussionsbeitrag, den es dazu in den letzten Jahren gegeben hat. Ein Arbeitsprogramm für mindestens drei Legislaturperioden. Es wird Zeit, dass die Politik wieder handlungsfähig wird.

Lesen Sie dazu auch:

Sachverständigenrat: 70 Empfehlungen für eine bessere Versorgung



Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich