Psychotherapeuten

bvvp fordert Finanzierung von ADHS-Studien

BERLIN. Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) fordert von der Politik Lösungen im Umgang mit ADHS. Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die kürzlich veröffentlichte Leitlinie (wir berichteten) teilt der Verband mit: "Was fehlt, sind Langzeitstudien, Studienbewertungen, die auch die Patientenpräferenzen, die individuellen Therapieziele der Patienten und nicht nur die kurzfristige Reduktion einer Kernsymptomatik in die Empfehlungen einbeziehen." Allerdings mangele es häufig an der finanziellen Ausstattung hierfür. Hier sei die Politik gefragt, so der Verband. (aze)

