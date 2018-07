Ärzte Zeitung online, 27.07.2018 1

Arzneimittelinformation

AIS kommt in den nächsten drei Wochen

DEGGENDORF. In den nächsten drei Wochen soll das elektronische Arztinformationssystem (AIS) vorgestellt werden. Das bestätigte GBA-Chef Professor Josef Hecken auf Nachfrage der "Ärzte Zeitung" am Rande des Barmer Forums 2018 in Deggendorf. Es soll der Arztinformation und nicht der Wirtschaftlichkeitskontrolle dienen, so Hecken.

Damit scheinen sich Ärzte und Industrie durchgesetzt zu haben, wonach das AIS primär der Information und Orientierung dienen soll. Die Krankenkassen wollten das AIS auch zur Verordnungssteuerung einsetzen. Das AIS ist eine zentrales Ziel des letzten Arzneiversorgungsgesetzes. (vdb)

