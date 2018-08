Ärzte Zeitung online, 22.08.2018 1

Honorarkompromiss 2019

Gassen: "Wir müssen realistisch bleiben"

KBV und GKV-Spitzenverband haben sich am Dienstagnachmittag auf wesentliche Punkte für das Honorar 2019 geeinigt. Beide Seiten betonen, dass der Kompromiss den Stellenwert der Selbstverwaltung bestätige.

Dr. Andreas Gassen zum Honorar 2019: Das Verhandlungsergebnis ist nicht so, dass alle Seiten vor Begeisterung in die Hände klatschen - aber das ist nun mal das Wesen eines Kompromisses.“ © springer medizin Stepanie Pilick

BERLIN. Nach der Einigung von KBV und GKV-Spitzenverband im Erweiterten Bewertungsausschuss steigt der Orientierungswert im kommenden Jahr wie berichtet um 1,58 Prozent. Das entspricht einer Summe von rund 550 Millionen Euro. Doch KBV-Chef Dr. Andreas Gassen geht davon aus, dass am Ende knapp zwei Prozent herauskommen.

Gassen erwartet eine weitere Steigerung um 0,3 % durch Berücksichtigung der sogenannten Veränderungsrate, bei der die Entwicklung der Morbidität und der Demografie bewertet wird. Im KBV-Interview sagte er, dass hier die finalen Ergebnisse noch ausstünden. Schätzungen gehen in Summe bislang von plus 70 Millionen Euro aus.

Neben dieser Steigerung würden zusätzlich – zumindest im Grundsatz – die Kostensteigerungen in den Praxen durch den Datenschutz und neue Hygienevorgaben berücksichtigt. Hier müsse allerdings vom Instiut des Bewertungsausschusses noch weiteres Zahlenmaterial ausgewertet werden, da die von der KBV vorgelegten Daten nicht akzeptiert worden seien. Sobald dieses vorliege, so Gassen, sollten dann auch "finanzwirksame Beschlüsse" folgen.

Mehr Verhandlungsspielraum im TSVG?

Völlig zufrieden zeigte sich Gassen zwar nicht. Er könne den Frust von Kollegen verstehen, die sich viel größere Steigerungen wünschen. "Es ist schon immer etwas frustrierend, wenn man die zähen Verhandlungsrunden sieht. Man muss aber auch realistisch bleiben", sagt er.

Die jährliche Orientierungswertrunde sei keine echte Honorarverhandlung, um Fehl- und Unterbewertungen etwa im EBM zu kompensieren. Das sei in Anbetracht der gesetzlichen Vorgaben zur Steigerung des Orientierungswerten hier gar nicht nicht möglich. Gassen sieht in diesem Punkt eher Chancen im geplanten TSVG und betonte, die Entbudgetierung weiter vorantreiben zu wollen. Die von der KBV geforderte Endbudgetierung der Grund- und Versichertenpauschalen sei dazu ein erster Anfang.

GKV: Guter Zuwachs für Ärzte

Nach Einschätzung des GKV Spitzenverbandes bedeutet das Verhandlungsergebnis einen guten Zuwachs für die Ärzte. Zugleich werde der Beitragszahler damit nicht überfordert.

Verbandssprecher Florian Lanz stellte gegenüber der "Ärzte Zeitung" am Mittwochvormittag klar, dass sich seine Aussage zu weiteren 400 Millionen Euro für die Ärzte auf den erwarteten Mengenanstieg durch nicht budgetierte Leistungen bezogen habe, also auf den extrabudgetären Vergütungsanteil, der zum Beispiel durch nicht vorhersehbare Operationen und Vorsorgeuntersuchungen anfalle. "Wir erwarten, dass dieser Posten steigt", sagte Lanz.

Gassen: "Selbstverwaltung funktioniert!"

Gespräche in Verhandlerkreisen machen deutlich, dass hinter der überraschend zügigen Einigung auf neue Eckpunkte für die Honorierung auch der Einfluss des neuen Gesundheitsministers steckt. Jens Spahn (CDU) hat im Entwurf des TSVG viele kleinteilige und detailverliebte Regelungen untergebracht, die die Autonomie der Selbstverwaltung beschneiden könnten.

"Jetzt kann Spahn nicht mehr ohne Weiteres behaupten, dass die Selbstverwaltung es nicht hinkriegt", hieß es am Mittwochvormittag in Verhandlerkreisen. Auch Gassen hatte mit Blick auf den Gesetzgeber in seinem Interview zum aktuellen Honorarkompromiss hervorgehoben: "Wir haben eine funktionierende Selbstverwaltung, es macht keinen Sinn, diese weiter einengen zu wollen.". (af/run)

