Baden-Württemberg

Arztportal von Medi wird gut angenommen

STUTTGART. Das Online-Angebot "Medi-Arztportal" findet Anklang bei Ärzten und Psychotherapeuten, die an Selektivverträgen in Baden-Württemberg teilnehmen. Darauf hat die Mediverbund AG in Stuttgart hingewiesen. Fast 1200 Ärzte – mehr als die Hälfte der rund 2100 Teilnehmer an den Selektivverträgen – erhalten auf diesem Wege beispielsweise Vertragsunterlagen oder Abrechnungsnachweise.

Da in dem Arztportal auch Patienteninformationen hinterlegt sind, ist der Zugang geschützt. Teilnehmer müssen eine Handynummer oder Mailadresse angeben. Die Ärzte schätzten es, wenn sie etwa automatisch darauf hingewiesen werden, dass neue Abrechnungsunterlagen bereitstehen, sagt Frank Hofmann, Vorstand der Mediverbund AG. (eb)

