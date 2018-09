Ärzte Zeitung online, 20.09.2018 1

Berlin

Ärztekammer lobt Signal der Integration

BERLIN. Die Ärztekammer Berlin zeigt sich erfreut über einen Besuch der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz beim deutsch-syrischen Verein Alkawakibi. Kammerpräsident Dr. Günther Jonitz würdigte den Besuch als wichtiges politisches Signal für die gelungene Integration geflüchteter Menschen.

In dem Verein unterstützen deutsche Ärzte und Zahnärzte ihre arabischen Kollegen seit mehr als drei Jahren bei der Integration in den Arbeitsmarkt und in das normale Leben in Deutschland. Alkawakibi wurde 2017 mit dem Berliner Gesundheitspreis ausgezeichnet. (ami))

