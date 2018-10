Ärzte Zeitung online, 03.10.2018 1

Ausbildungsprogramm

Mehr Allgemeinärzte für Nordbayern

MÜNCHEN. Auch in Nordbayern ist am 1. Oktober ein Ausbildungsprogramm für künftige Landärzte angelaufen. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) gibt am Donnerstag den Startschuss für "BeLA Nordbayern" (Beste Landpartie Allgemeinmedizin) in Scheßlitz. "Mein Ziel ist, noch mehr junge Mediziner für die Arbeit auf dem Land zu gewinnen", sagte Huml.

Mit "BeLA Nordbayern" erhielten die neuen Modellregionen Forchheim/Ebermannstadt, Scheßlitz/Burgebrach, Weißenburg/Gunzenhausen und Kulmbach/Stadtsteinach in den nächsten vier Jahren rund 2,3 Millionen Euro. "Damit wollen wir für junge Mediziner eine Brücke bauen für ihren Weg aus der Universität in die Landarztpraxis", so Huml. (bar)

