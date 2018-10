Ärzte Zeitung online, 22.10.2018 1

Gesundheitsberufe

NRW zahlt 70 Prozent Schulgeld

KÖLN. Nordrhein-Westfalen will die Ausbildung in einem Gesundheitsberuf attraktiver machen. Einen ersten Schritt hat das Land jetzt in einer entsprechenden Förderrichtlinie beschlossen: Auszubildende in Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Pharmazeutisch-Technischer Assistenz bekommen 70 Prozent des Schulgeldes erstattet – ab sofort und rückwirkend zum 1. September 2018 . (acg)

Topics Schlagworte Berufspolitik (19369)

