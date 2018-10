Ärzte Zeitung online, 24.10.2018 1

Baden-Württemberg

Auch MB bei Wahl mit junger Liste vertreten

STUTTGART. Bei der Wahl zur Ärztekammer Baden-Württemberg tritt auch der Marburger Bund erstmals mit einer Liste junger Ärztinnen und Ärzte an. Darauf weist Carsten Mohrhardt, Bezirksvorsitzender des MB Nordbaden, hin. Zuvor hatte die "Ärzte Zeitung" berichtet, mit "Jung.Approbiert.Engagiert" (Nordwürttemberg, Nordbaden, Südwürttemberg) trete erstmals eine eigene Liste junger Ärzte an.

In Südwürttemberg tritt außerdem die Liste "Junge Ärzte" an, in Nordbaden die Liste "Zukunft ambulante Medizin — jung/weiblich". Darüber hinaus gibt es weitere junge Listen auf Kreiswahlebene. (aze)

Alle Listen gibt es bei der Ärztekammer Baden-Württemberg.

