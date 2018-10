Ärzte Zeitung online, 31.10.2018 1

Sachsen

Kammer braucht Jungmediziner

DRESDEN. Die Sächsische Landesärztekammer wirbt vor allem um junge Ärzte, sich in die Kammerversammlung wählen zu lassen. Anlass sind die anstehenden Wahlen im kommenden Jahr für die Wahlperiode bis 2023. Kammerpräsident Erik Bodendieck findet, „vor allem die jüngeren Kollegen sollten sich für die berufspolitischen Themen in der Sächsischen Landesärztekammer zur Verfügung stellen, denn es geht um ihre Zukunft als Arzt in Sachsen“.

Es sei im Vergleich zu anderen Berufsgruppen „ein enormes Privileg, sich persönlich für den eigenen Berufsstand und die Qualität der Berufsausübung einsetzen zu können“. Ärzte aus Sachsen können ab sofort sowohl für die Kammerversammlung als auch für die Ausschüsse, Kommissionen und Arbeitsgruppen der Kammer kandidieren. (sve)

Die Wahlen im Internet: www.slaek.de/kammerwahl

