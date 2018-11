Ärzte Zeitung online, 12.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hämatologie/Onkologie

Wolfgang Knauf führt jetzt den BNHO

KÖLN. Professor Wolfgang Knauf ist zum neuen Vorsitzenden des Berufsverbandes der Hämatologen und Onkologen (BNHO) gewählt worden. Er löst Professor Stephan Schmitz ab, der den Berufsverband 18 Jahre geführt hat.

Wolfgang Knauf ist seit 15 Jahren in einer Gemeinschaftspraxis in Frankfurt/Main niedergelassen. Zuvor hat er am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, an der Uniklinik Heidelberg sowie an der Charité gearbeitet. Vor seiner Wahl zum Vorsitzenden war er bereits zwölf Jahre lang im engeren Vorstand der BNHO tätig. Der Verband stehe für die ärztliche Therapiefreiheit und den Erhalt der unternehmerischen Eigenverantwortlichkeit der Niedergelassenen und setze dabei auf sein Konzept der dezentralen onkologischen Versorgung auf höchstem Niveau, heißt es in einer Mitteilung. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich