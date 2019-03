Ärzte Zeitung online, 13.03.2019 1

Streik möglich

Eskalation im Tarifstreit um Klinikärzte

Patienten an kommunalen Kliniken müssen sich auf mögliche Ausstände der Ärzte einstellen.

BERLIN. Im aktuellen Tarifstreit um die mehr als 50.000 betroffenen Mediziner sind die Gespräche am Mittwochmorgen zunächst abgebrochen worden, wie ein Sprecher der Ärztegewerkschaft Marburger Bund mitteilte. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) legte laut Marburger Bund ein Angebot vor, ohne den Ärzten in entscheidenden Punkten entgegenzukommen.

Der Marburger Bund fordert fünf Prozent mehr Geld sowie Begrenzungen von Bereitschaftsdiensten. Die VKA weigere sich zudem, mit dem Marburger Bund eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur Absicherung der von ihm ausgehandelten Tarifverträge zu schließen.

Wie es weitergeht, wollen die kleine Tarifkommission der Ärztegewerkschaft an diesem Donnerstag und ihre große Tarifkommission an diesem Samstag beraten. In dem Tarifstreit gebe es nun einen „Eskalationscharakter“, sagte der Sprecher. (dpa)

