Berufskrankheiten

Linke mahnen Reform bei Gutachtern an

BERLIN. Viele Gutachter arbeiten nicht unabhängig. Deshalb werden Berufskrankheiten bei vielen Arbeitnehmern nicht anerkannt, hatte die Fraktion Die Linke in einer parlamentarischen Anfrage an die Bundesregierung kritisiert. Eine Reform des Gutachterwesens im Berufskrankheitenrecht sei deshalb erforderlich. Diese Ansicht teilt die Bundesregierung jedoch in ihrer Antwort nicht. (ato)

