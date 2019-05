Kammern zwischen Hoffnung und Skepsis

Die Novelle der (Muster-) Weiterbildungsordnung (MWBO) wurde auf dem letzten Deutschen Ärztetag beschlossen. Die „Ärzte Zeitung“ hat nachgefragt: Haben Ärztekammern das bereits umgesetzt?

Ärzte in Weiterbildung kritisieren häufig fehlende Strukturen in der Weiterbildung und hoffen auf die neue Weiterbildungsordnung (WBO), die Besserung bringen soll. Aber wie sieht es mit der Umsetzung in den Kammern aus? Sind regionale Abweichungen – aufgrund der Erfahrungen mit der aktuellen WBO – erforderlich bzw. geplant? Und wird das elektronische Logbuch (eLogbuch) zur Dokumentation der Weiterbildung zu mehr Transparenz in den Kammern führen? Bieten Kammern besondere Programme an, mit denen Weiterbilder in Sachen Organisation der Weiterbildung im Klinik-/Praxisalltag unterstützt werden?

Alle 17 Ärztekammern haben auf die Fragen der „Ärzte Zeitung“ geantwortet. Die Antworten (siehe unten in den Kladden) zeigen die Unterschiede in den Regionen.

Mit eLogbuch mehr Verbindlichkeit Die neue WBO wird der Kammerversammlung im November 2019 vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kammerversammlung muss die WBO dann durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und veröffentlicht werden. Von diesen Abläufen hängt es ab, wann genau die neue WBO 2020 in Kraft treten wird. Nach jetzigem Stand werden die Gremien der Kammerversammlung eine weitgehende Übernahme der MWBO empfehlen. Das ist schon deshalb vernünftig, weil alle Abweichungen ein Hindernis für die Freizügigkeit der jungen Kolleginnen und Kollegen während der Weiterbildung darstellen. Außerdem lässt sich nur so das Primat des Berufsrechts vor dem Sozialrecht wahren Allerdings werden wir in NRW die landesgesetzlichen Besonderheiten in Bezug auf die Anerkennung von ausländischen Weiterbildungsabschnitten beibehalten müssen. In dem eLogbuch sieht die Kammer Nordrhein eine große Chance, die Unterstützungsprozesse der Kammern für die Ärztinnen und Ärzte in der Phase ihrer Weiterbildung ganz neu aufzustellen und mehr Verbindlichkeit zu schaffen. Bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen steht Kritik an der mangelhaften Ausprägung und Verbindlichkeit der Struktur der Weiterbildung an der Spitze ihrer Klagen. Das eLogbuch wird es uns besser möglich machen, diesen Beschwerden nachzugehen. Zur Unterstützung der Weiterbildung muss jeder Befugte ein strukturiertes Weiterbildungsprogramm bei der Antragstellung zur Befugnis einreichen und soll dies auch seiner Ärztin bzw. seinem Arzt in Weiterbildung aushändigen und mit ihr/ihm besprechen. Hierzu bietet die Kammer entsprechende Schulungen an. Bei der Umsetzung der neuen WBO soll das Weiterbildungsprogramm durch das eLogbuch und durch weitere differenzierte Darstellungen noch verbindlicher umgesetzt und dokumentiert werden, damit der Kompetenzerwerb abgestimmt, aufeinander aufbauend und nachvollziehbar erfolgen kann. Diese Transparenz wird sicher auch in der Kommunikation zwischen Weiterbildern und den Ärzten in Weiterbildung als hilfreich empfunden werden.

Qualitätszertifikat Weiterbildung plus Im Juni findet die konstituierende Kammerversammlung statt, die Gremien werden neu besetzt. Deshalb ist es schwer, jetzt eine Aussage zur neuen WBO bzw. zu eventuellen regionalen Abweichungen zu treffen. Die nächste reguläre Kammerversammlung findet im Herbst statt. Das eLogbuch sehen wir grundsätzlich positiv und verbinden damit auf jeden Fall mehr Transparenz. Zur Unterstützung der Weiterbildung hält die Kammer spezielle Angebote parat – sowohl im Rahmen der Koordinierungsstelle als auch im Rahmen des Kompetenzzentrums Weiterbildung Thüringen. So werden unter anderem Train-the-Trainer-Seminare angeboten. Auch haben wir das Qualitätszertifikat Weiterbildung plus entwickelt, mit dem eine überdurchschnittlich gute Qualität der Weiterbildung bescheinigt wird. Zu den notwendigen Voraussetzungen für diese Zertifikatsvergabe zählt die Teilnahme am Train-the-Trainer-Curriculum mit Abschluss des Zertifikates, der Nachweis über ein individuelles Weiterbildungsprogramm für den Weiterzubildenden und der Nachweis des Fortbildungszertifikates mit über 50 Prozent fachspezifischen Fortbildungsanteilen.

eLogbuch kein völliges Novum Die Umsetzung der MWBO wird für November 2019 angestrebt; die Vorarbeiten sind bereits im Gange. Landesspezifische Anpassungen sind nicht ausgeschlossen. Die Einführung des eLogbuchs steht erst am Anfang, allerdings blicken wir auf mehrjährige Erfahrung mit dem eigenen Vorgängermodell WBMED zurück. Die Akzeptanz der Ärzte in Weiterbildung (AiW) und der Weiterbilder wird sicher von Funktionalität und Komfort des eLogbuchs abhängen. Weiterbildungsverbünde schaffen Planungssicherheit für Ärzte in Weiterbildung und Weiterbildern, gerade in der Allgemeinmedizin.

Infos von vielen Beteiligten Die Umsetzung der WBO wird derzeit bearbeitet. Die Notwendigkeit eines eLogbuches wurde mit dem Ziel der Transparenz begründet. Ob das funktioniert, kann jedoch nicht beantwortet werden, da das Projekt bisher nur theoretisch bekannt ist und derzeit eine zweiwöchige Testphase läuft. Sowohl Ärzte in Weiterbildung als auch zur Weiterbildung befugte Ärzte können sich jederzeit mit ihren Fragen, Anliegen, Problemen an die Geschäftsstelle, Referat Weiterbildung/Prüfungswesen wenden. Jedem neuen Kammermitglied wird unter anderem die WBO nebst weiteren Rechtsgrundlagen zugesandt. Auf unserer Internetseite sind zum Thema Weiterbildung ergänzende Informationen zu finden, wie zum Beispiel eine Broschüre „Mein Weg zum Facharzt“, Hinweise zur Weiterbildungsprüfung. Die Kammer gibt zudem eine Orientierungshilfe für ausländische Ärzte heraus. Seit 2009 werden jährlich in den Räumen der Kammer Informationsveranstaltungen für Ärzte in Weiterbildung (ÄiW) durchgeführt. Wir von der Kammer, die KV Sachsen, die Krankenhausgesellschaft Sachsen, die Sächsische Ärzteversorgung und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank laden dafür alle ÄiW sowie die PJ-ler zu einer Informationsveranstaltung ein. Zahlreiche sächsische Krankenhäuser sowie Institutionen und der Öffentliche Gesundheitsdienst präsentieren dort Einsatzmöglichkeiten für junge Ärzte. Wir und die weiteren einladenden Kooperationspartner stehen für konkrete Fragen zur Verfügung. Die Experten informieren und beraten zur Weiterbildung sowie zu Chancen und Einsatzmöglichkeiten im ambulanten und stationären Bereich sowie im Öffentlichen Gesundheitsdienst.

WBO in Teilen umgesetzt In Bayern ist die MWBO in Teilen bereits umgesetzt. In Anbetracht von mehr als 12.000 potenziell zu ändernden Weiterbildungsbefugnissen setzen wir auf ein abgestuftes Vorgehen.(Detailliertere Informationen dazu unter: https://bit.ly/2HEcYAE.) Zu möglichen regionalen Besonderheiten der WBO, plädieren wir für gemeinsame Lösungen auf Bundesebene. Mit dem eLogbuch wird eine Reihe von hochgesteckten Erwartungen verknüpft, die einer Analyse in Hinsicht auf Realisierbarkeit bedürften. Dazu gehört auch das Versprechen nach „mehr Transparenz“. Zur Kritik an angeblich fehlenden Strukturen in der Weiterbildungsordnung: Die Realisierung der Weiterbildungsanforderungen unter den „real existierenden“ Bedingungen in Klinik und Praxis führt unserer Meinung nach zur Wahrnehmung einer fehlenden Struktur. Hier sind alle Beteiligten, auch die Ärztekammern, stets aufgerufen, Wunsch und Wirklichkeit so gut wie möglich zur Deckung zu bringen. Für die Allgemeinmedizin steht die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin (KoSta) zur Verfügung, die Weiterbildungsverbünde etabliert.

Einfacher mit eLogbuch Die Kammerversammlung muss erst noch die Anpassung der MWBO an unsere WBO beschließen. Wir rechnen damit, dass die neue WBO 2020 in Kraft treten kann. Dabei wird es wahrscheinlich keine großen Abweichungen zu MWBO geben. Die WBO muss dabei an unsere Region angepasst werden. Dies muss in den entsprechenden Gremien erarbeitet werden. Mit dem Einsatz eines eLogbuch erwarten wir mehr Transparenz und auch eine einfache Handhabung. Ein großer Vorteil ist, dass es ein bundeseinheitliches eLogbuch geben wird. Das Referat Aus- und Weiterbildung berät bei Bedarf und klärt offene Fragen. Die Weiterbilder werden durch Train-the-Trainer-Seminare unterstützt.

Noch kein fester Zeitplan Für die Umsetzung der MWBO-Novelle haben wir noch keinen festen Zeitplan festgelegt. Nach der Befassung verschiedener Gremien unserer Kammer, streben wir für den Herbst 2020 eine Befassung durch unsere Delegiertenversammlung an. Hinsichtlich sich daraus ergebender Abweichungen von der MWBO können wir daher noch keine Aussage treffen. Eine konkrete Aussage zum eLogbuch ist ebenfalls noch nicht möglich. Ob die an das eLogbuch gerichteten Erwartungen erfüllt werden, werden wir sehen, wenn es fertig entwickelt ist.

Detaillierte Pläne für Weiterbildung Voraussichtlich im September 2019 wird sich die Kammerversammlung mit dem Entwurf für die neue WBO befassen. Bei einer Zustimmung der Kammerversammlung muss dann noch das Gesundheitsministerium NRW als Rechtsaufsicht den Entwurf genehmigen. Wir gehen davon aus, dass diese Genehmigung im ersten Quartal 2020 vorliegt.In einigen wenigen Punkten wird es redaktionelle, aber auch inhaltliche Anpassungen geben. Hier sind zum Beispiel die Verankerung der psychosomatischen Grundversorgung im Gebiet Kinder-und Jugendmedizin oder die Aufnahme der „Systemischen Therapie“ als wissenschaftlich anerkanntes Erstverfahren in der Psychotherapie in der Diskussion. Kernelement der neuen WBO ist eine stärkere Gewichtung von Handlungskompetenzen gegenüber der bisherigen Orientierung vor allem an Weiterbildungszeiten. Die fortlaufende Dokumentation des Fortschritts an Kenntnissen, Erfahrungen und Handlungskompetenzen in einem eLogbuch ist hierfür von zentraler Bedeutung. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe führt alle zwei Jahre mit allen Weiterbildungsassistenten eine Evaluation der Weiterbildung durch. Die Ergebnisse geben den Weiterbildern eine Rückkopplung, wie die Organisation der Weiterbildung von den angehenden Fachärztinnen und Fachärzten bewertet wird. Dies wird begleitet von jährlich mehreren regionalen Informations- und Diskussionsveranstaltungen, gegebenenfalls auch Einzelgesprächen mit Weiterbildungbefugten und Geschäftsführungen. In der Koordinierungsstelle KOSTA im Ressort Weiterbildung können zur Weiterbildung befugte Kolleginnen und Kollegen eine individuelle Beratung erhalten (nicht nur in der Allgemeinmedizin, sondern auch allen anderen Facharztkompetenzen). Die Umstellung auf eine kompetenzbasierte neue WBO soll durch „Fachlich empfohlene Weiterbildungspläne“ (Paragraf 2 Abs. 8 M-WBO) unterstützt werden. Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie (DGAI) hat die Kammer einen solchen Weiterbildungsplan erarbeitet, der sehr viel detaillierter als die WBO die einzelnen Kompetenzen im Fachgebiet Anästhesiologie erläutert. Ähnliche Weiterbildungspläne für alle Facharztkompetenzen sollen folgen.

Anfang 2020 sollte neue WBO gelten Die Beschlussfassung der neuen WBO ist für September geplant. Die WBO könnte dann im ersten Quartal 2020 in Kraft treten. Abweichungen zur MWBO sind nicht geplant. Bevor das eLogbuch in der Praxis eingesetzt wird, sind bei der Entwicklung noch einige Herausforderungen zu meistern. Das eLogbuch könnte ein Quantensprung in der Weiterbildung bedeuten. Die Gremien befassen sich regelmäßig mit den Rahmenbedingungen der Weiterbildung. Themen sind etwa: Ein angemessener Umgang mit Hospitationen. In regelmäßigen Begehungen vor Ort werden die Rahmenbedingungen geprüft. In der AG „Attraktive Weiterbildung“ kommen regelmäßig junge Ärzte zusammen. Diese erarbeiten wichtige Anregungen, damit die Kammer die Weiterbildung weiter verbessern kann.

Eins zu eins Umsetzung Die Gremien der Ärztekammer des Saarlandes werden derzeit neu gewählt. Der Weiterbildungsausschuss wird voraussichtlich Ende September gewählt und nimmt im Herbst die Arbeit auf. Wir rechnen daher mit der Umsetzung der WBO erst im Laufe des Jahres 2020. In der Vergangenheit wurde die MWBO im Saarland fast eins zu eins umgesetzt. Wesentliche Abweichungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Das eLogbuch ist eine moderne Form der Erfassung der in der WBO geforderten Kenntnisse, so wie der nachzuweisenden Leistungen in Diagnostik und Therapie. Es erleichtert die Dokumentation wie die Überprüfung durch Weiterbilder oder Ärztekammer. Durch den zukünftig empfohlenen Weiterbildungsplan soll dem WB-Befugten aber auch dem WB-Assistenten ein entsprechendes Hilfsmittel an Hand gegeben werden.

Transparenz mit eLogbuch An der baldigen Umsetzung der WBO wird intensiv gearbeitet. Dazu sind – bezogen auf die einzelnen Teile der WBO – jeweils umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Wir planen, die MWBO möglichst ohne größere Veränderungen zu übernehmen. Im Detail kann es jedoch durchaus Abweichungen geben. Wir sehen das eLogbuch positiv. Es wird nicht nur der Landesärztekammer, sondern vor allem auch den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung sowie auch den Weiterbildungsbefugten mehr Transparenz bringen. Organisationsunterstützung für die Weiterbildung wird aus unserer Sicht gerade das eLogbuch leisten, weil dadurch jederzeit für alle Beteiligten transparent abbildbar ist, welche Weiterbildungsteile der Weiterzubildende noch ableisten muss und welche noch fehlen. Dies ist ein deutlicher Fortschritt.

Ab Juli neue WBO Allgemeinmedizin Wir streben an, die neue WBO 2020 zu verabschieden. Wie von der Delegiertenversammlung beschlossen, erfolgt die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in Hessen bereits ab Juli 2019 gemäß der neuen (M-) WBO. Damit will die Kammer dem drohenden Hausarztmangel entgegenwirken. Außerdem werden ab Juli auch die neuen Zusatzweiterbildungen „Betriebsmedizin“, „Kardiale Magnetresonanztherapie“ und „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ umgesetzt, die ebenfalls Teile der neuen MWBO sind. Auch damit reagiert die Kammer auf den hohen Bedarf. Zu regionalen Besonderheiten in der WBO: Wir werden daran arbeiten, möglichst wenige Abweichungen zu haben. Der entsprechende Abstimmungsprozess findet derzeit in den Gremien statt. Das e Logbuch wird ein wesentlicher Teil der neuen WBO sein. Zu Details können wir uns noch nicht äußern, da eine Freischaltung der bisherigen Strukturen erst vor kurzem erfolgte. An speziellen Unterstützungsprogrammen für Weiterbilder werden wir arbeiten.

Vor Ort geschult werden Die Kammerversammlung wird die neue WBO voraussichtlich im Herbst beschließen. Die WBO könnte dann im zweiten Quartal 2020 in Kraft treten. Das eLogbuch wird ganz klar Vorteile bringen. Die Komplexität ist papiergebunden nicht mehr beherrschbar. Die kontinuierliche Möglichkeit auf tagesaktuelle Daten zurückgreifen zu können erleichtert allen Beteiligten ein tieferes Verständnis der Weiterbildung und der damit verbundenen Verantwortung. Neben dem eLogbuch, dass zur besseren Strukturierung beitragen wird, plant die Kammer die verpflichtende Teilnahme an Einführungsveranstaltungen und ein breiteres Angebot von Train-the-Trainer-Programmen für Weiterbildungsbefugte (WBB). Großen Weiterbildungsstätten mit vielen WBB und Ärzten in Weiterbildung werden Vor-Ort-Schulungen angeboten.

Länderwechsel einfach halten Die Gremien befassen sich derzeit mit der Umsetzung der MWBO – mit Blick auf eine mögliche Umsetzung im kommenden Jahr. Die Entscheidung, ob regional Abweichendes vereinbart wird, obliegt der Delegiertenversammlung. Bisher galt bei Novellen jedoch immer der Grundsatz, sich so eng wie möglich an die MWBO zu halten. So wird Ärztinnen und Ärzten ein Wechsel zwischen den Bundesländern nicht unnötig erschwert. Vom eLogbuch erhoffen wir uns mehr Transparenz. Vor allem hoffen wir, dass der Austausch zwischen Weiterbildungsbefugten und Weiterzubildenden verbindlicher und regelmäßiger stattfindet. In der Weiterbildung erleben wir auf sehr positive Weise, was Koordination und Kooperation bewirken können: Die Koordinierungsstelle zur Förderung der Allgemeinmedizin etwa initiiert und koordiniert Weiterbildungsverbünde.

Verbünde von Weiterbildern Zurzeit gehen wir von einer Umsetzung der WBO mit Wirkung zum 1. Juli 2020 aus. Zu eventuellen regionalen Abweichungen können wir derzeit keine Auskunft erteilen. Das eLogbuch wird mittel- bis langfristig die Transparenz der Weiterbildungssituation an den Stätten verbessern. Um alle Inhalte vermitteln zu können, werden Verbünde von Weiterbildern noch sinnvoller. Die ÄKN wird über ihr Kompetenzzentrum Weiterbildung diesen Prozess unterstützen. So sind unter anderem Train-the-Trainer-Kurse für alle Weiterbilder in der Planung.

WBO mit regionaler Abweichung Wann die MWBO umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar. Aber definitiv nicht in diesem Jahr. Eine regionale Abweichung zur MWBO in Rheinland-Pfalz betrifft die Richtzahlen. Diese sollen aus der Weiterbildungsordnung herausgenommen und in einer eigenen Richtlinie aufgeführt werden. Begründung: Wir müssten sonst jede Änderung einer Richtzahl von unserer Vertreterversammlung beschließen und vom Ministerium genehmigen lassen. Das eLogbuch begrüßen wir und hoffen, dass es mehr Transparenz schaffen wird. Eine definitive Aussage ist aber noch nicht möglich, da noch kein Endprodukt vorliegt. Zu besonderen Programmen für die Weiterbilder: In der Allgemeinmedizin beispielsweise gibt es Train-the-Trainer-Seminare. Es ist angedacht, diese auszubauen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass – solange Weiterbildung nicht entsprechend vergütet wird – den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhäusern eine individuelle Weiterbildungsbetreuung kaum möglich erscheint.