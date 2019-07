Ärzte Zeitung online, 11.07.2019 1

Gesetzentwurf

Masern-Impfpflicht kommt

Die allgemeine Impfpflicht gegen Masern soll schon ab März 2020 gelten. So sieht es der Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett in Kürze beraten will.

Von Anno Fricke

Im Kampf gegen Masern setzt die Bundesregierung auf eine Impfpflicht. © Guntar Feldmann / stock.adobe.com

BERLIN. Die Bundesregierung plant eine allgemeine Impfpflicht gegen Masern. Gelten soll sie ab März 2020, also rechtzeitig vor Beginn des dann folgenden Schuljahres. Voraussichtlich am 17. Juli wird das Bundeskabinett die Pläne beraten und beschließen.

Das geht aus dem Kabinettsentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention hervor, der der „Ärzte Zeitung“ vorliegt.

Am 5. Mai hatte Gesundheitsminister Jens Spahn seinen Entwurf eines Masernschutzgesetzes öffentlichkeitswirksam vorgestellt. Damals drohte er Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder nicht gegen Masern impfen lassen wollen, mit Bußgeldern bis zu einer Höhe von 2500 Euro. Diese Sanktion bleibt aufrechterhalten, wird aber nicht mehr ausdrücklich in der aktuellen Version des Gesetzentwurfes genannt.

Indirekte Sanktionen geplant

Nach wie vor aber gilt: Kinder in Kindertagesstätten, Kinderhorten, Schulen und sonstigen Ausbildungsstätten sollten geimpft sein. Gleiches gilt für jedwedes Personal in medizinischen Einrichtungen, also auch für Küchen- und Reinigungskräfte sowie ehrenamtliche Helfer. Auch in Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften soll die Impfpflicht durchgesetzt werden.

Der Entwurf verweist darauf, dass es sich dabei nicht um eine „durch unmittelbaren Zwang durchsetzbare Pflicht“ handele. Die Sanktion erfolgt eher indirekt: In Gemeinschaftseinrichtungen sollen ungeimpfte Personen nämlich nicht mehr aufgenommen werden dürfen. Desgleichen gilt für Ärzte, Pflegekräfte, Lehrer, Betreuer und weiteres Personal, das ohne Nachweis der Masernimpfung dort nicht mehr beschäftigt werden darf.

Ausnahme sind schulpflichtige Kinder. Sie können wegen der geltenden Schulpflicht nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Mehr in Kürze!

