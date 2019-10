Ärzte Zeitung online, 25.10.2019 1

Bereitschaftspraxis

Pädiatrische Praxis an Klinik eröffnet

MÜNCHEN. Für Kinder- und Jugendliche wurde Anfang Oktober eine Bereitschaftspraxis am Klinikum Dritter Orden in München-Nymphenburg eröffnet. Dies ist nunmehr die vierte kinderärztliche Bereitschaftspraxis in der bayerischen Landeshauptstadt, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns mit.

Die neue Praxis deckt den Einzugsbereich des Münchner Westens bis ins Umland von Dachau ab. Die anderen drei kinderärztlichen Bereitschaftspraxen sind in Schwabing, Harlaching und direkt am Münchner Hauptbahnhof angesiedelt. (ato)

