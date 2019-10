Ärzte Zeitung online, 25.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



practica Bad Orb

Primärarztsystem verpflichtend oder freiwillig?

Das berufspolitische Oktoberfest bei der practica ist Tradition. Im Fokus dieses Jahr: die Ausgestaltung eines Primärarztsystems. Es entwickelte sich eine überraschend kontroverse Debatte.

Von Raimund Schmid

BAD ORB. Für eine „völlig neue und intensive Zusammenarbeit“ zwischen dem Deutschen Hausärzteverband und der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM) hat sich der neue DEGAM-Präsident Professor Martin Scherer ausgesprochen.

Nur so könne sich die Allgemeinmedizin weiter professionalisieren und qualifizieren, sagte Scherer am Donnerstagabend beim traditionellen berufspolitischen Oktoberfest des Hausärzteverbands bei der Fortbildungstagung practica in Bad Orb.

Scherer kündigte an, eine Diskussion darüber bin Gang bringen zu wollen, wie künftig eine verpflichtende primärärztliche Versorgung in Deutschland gestaltet werden könnte. Um die „Fehlsteuerungen im System“, die zu einer immer gravierenderen Fehlversorgung von Patienten führe, in den Griff zu bekommen, müsse das Primärarztsystem jetzt auf der politischen Agenda ganz nach oben rücken.

Derzeit biete das deutsche Gesundheitssystem dem Patienten „vom Falschen zu viel und vom Richtigen zu wenig“. Insgesamt sei die Versorgung viel zu „diagnose- und apparatezentriert“ und zu wenig „auf den ganzen Menschen“ ausgerichtet. Dies führe zur – „häufig zu Recht beklagten“ – Unter- und Überversorgung von Patienten.

Dem pflichtete der Bundesvorsitzendes des Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt grundsätzlich bei. Er sprach sich aber eindeutig gegen ein verpflichtendes Primärarztsystem aus. Es wäre „politischer Selbstmord“, jetzt zu viele Schritte auf einmal machen zu wollen.

Weigeldt plädierte, das „freiwillige hausärztlich gestützte Primärarztsystem“ in Form der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) weiter auszubauen. Dies gelinge derzeit etwa in Hessen und Westfalen-Lippe „vorzüglich“.

Allerdings werde man sich gemeinsam mit der DEGAM „vehement“ gegen Versuche wehren, die HzV ins kollektivvertragliche System zu überführen. Weigeldt: „Die HzV kann es nur von uns mit uns geben.“

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich