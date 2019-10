Ärzte Zeitung online, 25.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ärztekammer Bayern

Landarztquote auch für Fachärzte

MÜNCHEN. Um hausärztlichen Nachwuchs für das Land zu gewinnen, begrüßt Dr. Gerald Quitterer die Einführung der Landarztquote in Bayern. Darüber hinaus fordert der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer in einem Gastbeitrag des Mitgliedermagazins „KVB Forum“ der KV Bayerns, Fachärzte bei der Vorabquote von Medizinstudienplätzen zu berücksichtigen.

Die im Entwurf zum Bayerischen Landarztgesetz (BayLAG) vorgesehene Verpflichtung, dass Ärzte ihre Weiterbildung ausschließlich in Bayern absolvieren, hält Quitterer für nicht notwendig. Seines Erachtens reicht es aus, wenn der Arzt am Ende seiner Weiterbildung in einem unterversorgten Gebiet in Bayern tätig ist.

Viel wichtiger sei, so Quitterer, dass im Gesetz klar die Verpflichtung zur und der Umfang der vertragsärztlichen Tätigkeit verankert werde. Bei der angedrohten Vertragsstrafe von 250.000 Euro, die ein Arzt zahlen soll, wenn er nach dem Studium nicht auf dem Land tätig wird, sieht Quitterer ebenfalls Nachbesserungsbedarf. Bislang mache es keinen Unterschied, ob ein Arzt die Landarzttätigkeit gar nicht erst beginnt oder ob er schon neun der zehn geforderten Jahre vertragsärztlich tätig war. (ato)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich