Ärzte Zeitung online, 08.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ärzte ohne Grenzen prangert Staaten an

"Schlimmste Verkörperung menschlicher Grausamkeit"

ROM/BRÜSSEL. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat den EU-Staats- und Regierungschefs eine Mitschuld am Schicksal unzähliger Flüchtlinge in unmenschlichen Gefangenenlagern in Libyen vorgeworfen. "Die Lager sind Fabriken des Leidens auf industriellem Niveau", sagte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Dr. Joanne Liu: "Das ist die schlimmste Verkörperung menschlicher Grausamkeit, die ich jemals gesehen habe." (dpa)