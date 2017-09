Ärzte Zeitung online, 27.09.2017 1

US-Kongress

Abschaffung von "Obamacare" scheitert auch im dritten Anlauf

Immer wieder haben die Republikaner versucht, im US-Kongress eine Mehrheit für die Abschaffung von "Obamacare" zu organisieren. Jetzt streichen sie die Segel.

Nachdem nun auch der dritte Anlauf der US-Republikaner gescheitert ist, Obamacare abzuschaffen, ist das Projekt Gesundheitsreform erst einmal auf Eis gelegt. @mybaitshop.com / stock.adobe.com

WASHINGTON. Die US-Republikaner sind auch mit dem dritten Anlauf gescheitert, die Krankenversicherung "Obamacare" abzuschaffen und zu ersetzen. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, zog am Dienstag (Ortszeit) offiziell den Stecker: Man werde in dieser Woche nicht mehr abstimmen. Als nächstes wollen die Republikaner nun eine Steuerreform angehen, ein allerdings mindestens ebenso komplexes und aufgeladenes Thema wie eine Gesundheitsreform. Im neunten Monat der Präsidentschaft Donald Trumps hat noch kein größeres seiner Vorhaben Gesetzeskraft erlangt.

Reformwille bleibt

"Wir geben nicht auf, das amerikanische Gesundheitssystem ändern zu wollen", sagte McConnell. "Wir sind dazu in dieser Woche nicht in der Lage, gleichwohl es liegt immer noch vor uns." Allerdings werden diese Bemühungen nun nochmals bedeutend schwieriger. Denn mit dem Monat September – und dem letzten Sitzungstag des Senats an diesem Freitag – endet die Frist einer Sonderregel, in der die Republikaner mit einer Mehrheit von 50 Stimmen im Senat "Obamacare" hätten abschaffen können. Danach brauchen sie 60 Stimmen.

In den vergangenen Monaten war die Regierungspartei bereits mit mehreren Versuchen gescheitert, das Gesundheitssystem zu reformieren. Das dritte Scheitern markiert für die Republikaner das Ende eines sieben Jahre währenden Bemühens, die von ihnen massiv bekämpfte Errungenschaft Barack Obamas abzuschaffen oder zu ersetzen. "Obamacare" abzuschaffen, war auch eines der wichtigsten Wahlkampfthemen Donald Trumps gewesen.

Die Demokraten verliehen nach dem Ende des dritten Anlaufs ihrer Hoffnung Ausdruck, gemeinsam mit den Republikanern an einer Verbesserung von "Obamacare" zu arbeiten.

Nächster Versuch: Steuerreform

Senatoren der Republikaner sagten, nun wolle man sich mit aller Kraft der Steuerreform zuwenden. Das mehrfache Scheitern bei der Gesundheitsreform hat die Erfolgsaussichten dafür allerdings ebenso wenig verbessert wie die internen Kämpfe der Partei. Die letzte größere Steuerreform stammt aus dem Jahr 1986. (dpa)