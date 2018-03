Ärzte Zeitung online, 01.03.2018 1

Forschungsförderung

Manager nehmen Politik in die Pflicht

BERLIN. Für 42 Prozent der Führungskräfte in Deutschland stellt ein besserer Zugang zu Risikokapital in der Start-up- und Wachstumsphase durch Partnerschaften zwischen privaten und staatlichen Investoren ein dringender Wunsch an die nächste Bundesregierung in puncto Markt- und Industriereife dar. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Führungskräftebefragung "Innovationsagenda 2021" von A.T. Kearney, IMP³rove - European Innovation Management Academy und Stifterverband hervor. Auch der Biotechnologiebranchenverband BIO Deutschland macht sich dafür stark. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft, dass die steuerliche Forschungsförderung von der künftigen Regierung "diesmal wirklich realisiert wird". Im Koalitionsvertrag mit der SPD ist dieses Vorhaben vorgesehen – das war auch 2013 schon so, doch die steuerliche Forschungsförderung wurde nicht realisiert. (maw/fst)

