Brexit

Ärzte fordern zweites Referendum

Die Regierung May ist völlig ahnungslos, was der Brexit für das Gesundheitssystem bedeutet, heißt es auf dem britischen Ärztetag.

Von Arndt Striegler

Die größte britische Ärztevereinigung ist gegen die Pläne der Regierung, der europäischen Gemeinschaft den Rücken zukehren. © Lucian Milasan / stock.adobe.com

LONDON. Paukenschlag beim britischen Ärztetag: Der Brexit "ist schlecht für Großbritanniens Volksgesundheit" und daher sollten die Wähler vor dem Ausscheiden des Königreichs aus der EU im kommenden März die Chance erhalten, bei einem zweiten Brexit-Referendum zu entscheiden, ob sie tatsächlich raus wollen. Mit dieser Forderung überraschte am Donnerstag die größte britische Ärztevereinigung (British Medical Association, BMA).

Diverse Redner sprachen bei der Jahresversammlung der BMA im südenglischen Seebad Brighton teils sehr engagiert und temperamentvoll über das, was es für britische Arztpraxen und Kliniken bedeuten werde, aus der EU wirklich auszutreten. Am 29. März 2019 wird Großbritannien nach den bisherigen Plänen der Regierung May offiziell der europäischen Staatengemeinschaft den Rücken kehren.

In dem von den BMA-Delegierten mit Mehrheit angenommenen Antrag heißt es wörtlich, die Wähler sollten "eine neue Chance erhalten", zu entscheiden, ob Großbritannien tatsächlich aus der EU austreten solle. Begründung der Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum: "Wir wissen jetzt deutlich mehr als 2016, was ein Austritt bedeuten würde." Beim ersten Brexit-Referendum im Juni 2016 hatten die Briten mit denkbar knapper Mehrheit für einen EU-Ausstieg gestimmt.

In der britischen Ärzteschaft und im staatlichen britischen Gesundheitsdienst (National Health Service, NHS) rumort es seit längerem, wenn es um das Thema Brexit geht. NHS-Kliniken melden schon heute, dass EU-Ärzte und Pflegepersonal das Land verlassen. Gleichzeitig scheint es zusehends schwierig, durch Brexit frei gewordene NHS-Stellen mit neuem qualifiziertem Fachpersonal zu besetzen.

"Es ist traurige Tatsache, dass die Regierung von Theresa May vollkommen unvorbereitet und ahnungslos ist, was der Brexit für unser Gesundheitssystem und für die Gesundheit unserer Bürger bedeuten wird", so Dr. William Sapwell, der den in Brighton verabschiedeten Antrag eingebracht und zur Abstimmung gestellt hatte. Und: "Brexit ist ein desaströses Vorhaben, das unserem Land und unseren Bürgern schaden wird."

Es fiel auf, wie frenetisch die Ärzteschaft bei diesen und ähnlichen Anti-Brexit-Stellungnahmen applaudierte. Die BMA ist die gesundheitspolitisch mit Abstand einflussreichste Berufsorganisation von Medizinern in Großbritannien.

