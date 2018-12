Trump nimmt erneut Obamacare ins Visier

US-Präsident Trump will nach der umstrittenen Entscheidung eines Bundesrichters erneut um Änderung von Obamacare kämpfen.

WASHINGTON. Nach der umstrittenen Entscheidung eines texanischen Bundesrichters zur US-Gesundheitsversorgung Obamacare hat Präsident Donald Trump einen weiteren Angriff auf das Vorzeigewerk seines Vorgängers unternommen.

„Eine Bestätigung durch den Obersten Gerichtshof wird zu großartigen Ergebnissen in der Gesundheitsversorgung für Amerikaner führen“, schrieb Trump am Montag auf Twitter.

The DEDUCTIBLE which comes with ObamaCare is so high that it is practically not even useable! Hurts families badly. We have a chance, working with the Democrats, to deliver great HealthCare! A confirming Supreme Court Decision will lead to GREAT HealthCare results for Americans!