Die letzten Lebensjahre sind keine Kostentreiber

Wenn nach aktuellen Zahlen der Uni Konstanz der Anteil der Kosten, die Patienten in ihren vier letzten Lebensjahren verursachen, 20 Prozent der Gesamtausgaben betragen, muss das im Zusammenhang mit der durchschnittlichen Lebenserwartung gesehen werden.



Diese beträgt 81,09 Jahre (Stand 2015): Bei der Geburt bei Männern 78,18 und bei Frauen 83,06 Jahre

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/LebenserwartungDeutschland.html



- Auf die ersten durchschnittlich 77 Lebensjahre entfallen insgesamt 80% der Gesamtausgaben, das sind 1,04% pro Jahr.



- Auf die letzten 4 Jahre entfallen jedoch insgesamt 20% der Gesamtausgaben, das sind 5,0% pro Jahr.



Die Kosten der Gesamtausgaben, die Patientinnen und Patienten in ihren vier letzten Lebensjahren verursachen, liegen pro Jahr also um knapp 500% über dem vorherigen jährlichen Kostendurchschnitt.



Wenn das keine exorbitanten Steigerungen der Gesamtausgaben sind?



Ein weiteres Beispiel für vergleichbare "Populäre Irrtümer" und unlogisch-falsche Schlussfolgerungen: "End-Of-Life Medical Spending In Last Twelve Months Of Life Is Lower Than Previously Reported" von Eric B. French et al. DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0174

Vgl dazu: https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/versorgungsforschung/article/940656/studie-letztes-lebensjahr-nicht-teuerste.html

und meinen Kommentar dazu:

"Und wer allen Ernstes behaupten will, die Krankheitsausgaben der letzten drei Jahre zwischen 16,7 und 24,5 Prozent sein angeblich höher, als die der letzten zwölf Lebensmonate eines Menschen mit im Schnitt zwischen 8,5 und 11,2 Prozent der gesamten Krankheitsausgaben, argumentiert mathematisch infantil bzw. hat mathematische Berechnungen per annum nicht verstanden.

Als leicht verständlicher Dreisatz: Wenn 3 Jahre zwischen 16,7% und 24,5% kosten, sind das arithmetisch durchschnittlich 5,57% bis 8,17% pro Jahr. Dies sind weitaus w e n i g e r als die empirisch berichteten Durchschnittswerte zwischen 8,5% und 11,2% der Krankheitsausgaben der gesamten letzten zwölf Lebensmonate eines Menschen.

In Deutschland sind es 21,4% für die letzten 3 Lebensjahre (7,1% pro Jahr), aber immerhin 11,0% für die letzten 12 Lebensmonate." (Zitat Ende)



