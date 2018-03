Ärzte Zeitung online, 29.03.2018 1

USA

Cannabis-Markt legt um 30 Prozent zu

BOULDER. Der nordamerikanische Marktumsatz mit legalem Cannabis hat nach Einschätzung des auf die Branche spezialisierten US-Beratungsunternehmens BDS Analytics 2017 um ein gutes Drittel auf rund 9,7 Milliarden Dollar zugenommen.

Bis 2021 rechnen die Analysten mit einem Jahresumsatz von dann 24,5 Milliarden Dollar. Bedingung dafür, heißt es, seien nicht weitere Legalisierungsbestrebungen der Bundesstaaten. Vielmehr dürfe die Zentralregierung ihre Prohibitionspolitik nicht verschärfen. Die Zeichen dafür stehen jedoch schlecht.

In den USA ist der Cannabis-Konsum mittlerweile in acht Bundesstaaten erlaubt. Zu Jahresbeginn gab Kalifornien grünes Licht, nachdem die Droge dort bereits zu medizinischen Zwecken legitimiert war. Laut BDS könnten die Cannabisverkäufe in Kalifornien dieses Jahr 3,7 Milliarden Dollar erreichen. (cw)

