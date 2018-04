Ärzte Zeitung online, 23.04.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Übernahmepoker

Takeda erhöht Baranteil seiner Shire-Offerte

DUBLIN. Takeda hat ein viertes Angebot für Shire abgegeben. Absolut liegt es auf der Höhe der vorherigen Offerte, die den irischen Hersteller von ADHS-Medikamenten und Orphan Drugs mit 44 Milliarden Pfund (51 Milliarden Euro bewertet). Jedoch wurde bei dem jüngsten Gebot der Bar-Anteil von 16,75 Pfund auf 21 Pfund angehoben.

Der Rest soll, falls ein Deal zustande kommt, in Takeda-Aktien gezahlt werden. Danach würden die heutigen Shire-Eigner 49 Prozent an dem neu entstehenden Konzern halten. Gemäß einer früheren Takeda-Offerte mit höherem Aktien-Anteil sollten die Shire-Aktionäre auf 51 Prozent an der neuen Firma kommen. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich