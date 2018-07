Ärzte Zeitung online, 12.07.2018 1

Rheinland-Pfalz

Erneut mehr Mitarbeiter im Gesundheitswesen

MAINZ. Im Jahr 2016 waren in Rheinland-Pfalz rund 262.400 Personen im Gesundheitswesen tätig — und somit 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr (Deutschland: plus 2,1 Prozent). Besonders stark nahm die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse in den Krankenhäusern zu.

Der zweithöchste Anstieg im Gesundheitswesen ließ sich in ambulanten Einrichtungen wie Arztpraxen, Apotheken und ambulanten Pflegeeinrichtungen verzeichnen.

Im Jahr 2016 erhöhte sich die Beschäftigtenzahl dieser Einrichtungen um knapp 1500 auf 104.700.

Besonders viele neue Arbeitsplätze entstanden im Teilbereich ambulante Pflege (plus 1000 bzw. plus 7,1 Prozent). Mehr als drei Viertel aller Beschäftigten im Gesundheitswesen waren Frauen (entspricht Bundesdurchschnitt). (aze)

