Reproduktionsmedizin

Nextclinics kauft GynePro

AUGSBURG/BOLOGNA. Das auf Reproduktionsmedizin, ästhetisch-plastische Chirurgie, Genetik, Allergologie, klinischen Immunologie, Pneumologie und verwandten Fachbereiche fokussierte Gesundheitsunternehmen Nextclinics hat die italienische Klinikkette GynePro Medical Group übernommen.

Wie das Augsburger Unternehmen mitteilt, betreiben die Italiener Kinderwunschzentren in Bologna und Verona. Mit 20 Jahren Erfahrung sei GynePro der führende Experte in den Bereichen Fertilitätsbehandlung, künstliche Befruchtung und Pränataldiagnostik in Italien.

Die Übernahme stärke die Stellung von Nextclinics als führenden europäischen Anbieter von Kliniken und Labors im Bereich der Reproduktionsmedizin, heißt es. (maw)

