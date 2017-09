Ärzte Zeitung online, 20.09.2017 1

Charité Berlin

Pflegekräfte streiken weiter

BERLIN. An der Berliner Universitätsklinik Charité dauert der Streik des Pflegepersonals an. Am Dienstagabend hatte die Gewerkschaft Verdi zudem zu einer Demonstration vor dem Bundesgesundheitsministerium aufgerufen. Verdi fordert verbindliche Personalvorgaben für alle Krankenhausbereiche. Bei Personaluntergrenzen dürfe es nicht bleiben.

Zu Wochenbeginn seien – entgegen der ursprünglichen Ankündigung durch den Ärztlichen Direktor der Charité – nur wenige der planbaren Operationen abgesagt worden, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Viele Streikwillige hätten sich am Montag nicht beteiligen können.

Für Informationen zum Streik stehe die Klinik Patienten zur Verfügung, heißt es auf der Internetseite der Charité. Laut Verdi dauert der Streik an, bis die Charité-Leitung Angebote mache. (dpa/eb)