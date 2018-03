Ärzte Zeitung online, 16.03.2018 1

Equal Pay Day

DGB fordert mehr Geld in typischen Frauenberufen

BERLIN. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert mit Blick auf den am Sonntag anstehenden Equal Pay Day eine bessere Bezahlung in frauendominierten Berufen. Die neue Bundesregierung müsse schnellstens Schritte für mehr Gleichstellung umsetzen, wie sie im Koalitionsvertrag geplant seien, sagte DGB-Vize Elke Hannack in Berlin.

Dazu zählten das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit und die angekündigten Verbesserungen von Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege. Wie aus den am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen hervorgeht, hatten Frauen 2017 im Schnitt einen Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro – 21 Prozent weniger als Männer mit 21 Euro. (dpa/maw)

