Tarifauseinandersetzungen

Streiks in Kliniken angekündigt

NEU-ISENBURG. Verdi will auch am Mittwoch seine Warnstreiks fortsetzen und Teile des öffentlichen Dienstes zum Erliegen bringen. Auch Krankenhausbeschäftigte werden am Mittwoch nach Ankündigung der Gewerkschaft für einen Tarifvertrag streiken.

Verdi kündigte Arbeitsniederlegungen unter anderem an der Uniklinik Düsseldorf an. Auch in Baden-Württemberg sollen Kliniken bestreikt werden.

Darüber hinaus wurden Aktionen in hessischen Einrichtungen des Gesundheitswesens angekündigt – unter anderem in der Landeshauptstadt Wiesbaden. In Mannheim und Ludwigshafen sind darüber hinaus Kundgebungen geplant. (eb)

