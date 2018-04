Ärzte Zeitung online, 18.04.2018 1

Tarifeinigung

Voller Nachtzuschlag für Klinikmitarbeiter!

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist beendet. Die Einigung bringt Mitarbeitern von Krankenhäusern einige Verbesserungen.

Thomas Böhle (v.l.), Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbands (VKA), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Frank Bsirske, verdi Vorsitzender, geben die Einigung bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bekannt. © Bernd Settnik / dpa

POTSDAM. Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst bringt auch Verbesserungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern.

So sollen die Klinikmitarbeiter künftig den vollen Nachtzuschlag bekommen und in drei Stufen mehr Urlaub für die Arbeit in Wechselschicht. Letzteres solle wohl in Jahresschritten umgesetzt werden, sagte ein Verdi-Sprecher auf Nachfrage. Genaueres könne er noch nicht sagen, da an der endgültigen Version des Abschlusspapiers aktuell gearbeitet werde.

In der Nacht zum Mittwoch hatten sich die Dienstleistungsgewerkschaft und Arbeitgeber von Bund und Kommunen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

7,5 Prozent Lohnsteigerungen

Demnach erhalten die rund 2,3 Millionen Beschäftigten über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung von 30 Monaten Lohnsteigerungen von insgesamt rund 7,5 Prozent.

Dies soll in drei Stufen bis zum Jahr 2020 erfolgen: Von 1. März an gibt es ein Plus von knapp 3,2 Prozent, zum April 2019 knapp 3,1 und zum März 2020 in der letzten Stufe knapp 1,1 Prozent.

Besonders hohe Zuwächse habe man in denjenigen Bereichen vereinbaren können, in denen der Öffentliche Dienst die größten Probleme habe Arbeitskräfte zu finden, sagte der Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Bsirske. Dazu zählen Fach- und Führungskräfte, Techniker, Ingenieure, IT-Fachleute und Mitarbeiter in den sozialen Berufen.

Vorausgegangen waren in den zurückliegenden Tagen zahlreiche Warnstreiks, an denen sich insgesamt 220.000 Beschäftigte beteiligt hatten. (bar)

